به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهي، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمار اتباع بيگانه در استان يزد قابل توجه است و اين امر نيازمند تدبير برخي اقدامات و برنامه هاست.

وي بيان كرد: در اين راستا بحث مهمانشهر اتباع بيگانه براي سكونت اتباع خارجي به ويژه افاغنه در استان يزد مطرح شد اما از آنجا كه بودجه اي به اين امر اختصاص نيافت، بي سرانجام ماند.

امان اللهي ادامه داد: اين مهمانشهر براي مناطقي نظير محمود آباد و خلدبرين در نظر گرفته شده بود اما متاسفانه اجراي طرح آن عملياتي نشد.

پراكندگي اتباع بيگانه معضلات و مشكلات فرهنگي را براي استان يزد رقم زده است

فرمانده انتظامي استان يزد خاطرنشان كرد: پراكندگي اتباع بيگانه به ويژه افاغنه، معضلات و مشكلات فرهنگي و امنيتي به دنبال دارد كه بايد بيشتر مدنظر مسئولان استان قرار گيرد.

وي با بيان اينكه اكنون آمار قابل توجهي از جرائم استان يزد توسط اتباع بيگانه انجام مي‌ شود، يادآور شد: تعداد زيادي از زندانيان استان يزد را اتباع بيگانه به ويژه افاغنه تشكيل مي دهند.

امان اللهي تصريح كرد: متاسفانه اكنون در اغلب جرائم، يك پاي جرم ها، اتباع بيگانه هستند و اين امر در قاچاق مواد مخدر، سرقت و قتل ها خودنمايي بيشتري دارد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به راه اندازي سامانه 197 بيان كرد: دستور لازم براي رسيدگي به مسائل و مشكلات انتظامي 28 شهروند يزدي در اين سامانه صادر شده است.

امان اللهي خاطرنشان كرد: در اين سامانه با حضور پليس، مسائل و مشكلات انتظامي مردم به صورت تلفني بررسي و رفع مي شود.

كشف 30 هزار ليتر گازوئيل قاچاق در يزد

وي در بخش ديگري از سخنان با اشاره به كشفيات قاچاق پليس استان يزد، از كشف 30 هزار ليتر سوخت قاچاق در استان يزد خبر داد.

امان اللهي عنوان كرد: كار آگاهان دايره مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هنگام كنترل خودروهاي عبوري، از يك دستگاه كاميون اسكانيا كه از استانهاي جنوب شرقي به استانهاي مركزي سفر مي كرد، 30 هزار ليتر سوخت قاچاق كشف و ضبط كردند.

فرمانده انتظامي استان يزد بيان كرد: اين خودرو اقدام به قاچاق فرآورده هاي نفتي از نوع گازوئيل كرده بود كه با هوشياري پليس و با حضور مقام قضايي و نماينده شركت نفت، پس از بررسي بار و محموله خودرو، پي به قاچاق بودن بار آن برده شد.

امان اللهي عنوان كرد: بار اين تريلر فاقد هرگونه مدارك قانوني بود به همين دليل از سوي پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز دستگير و تحويل مقام قضايي شد.

ارزش سوخت قاچاق كشف شده 720 ميليون تومان برآورد شد

وي يادآور شد: ارزش 30 هزار ليتر سوخت كشف شده از اين تريلر، بيش از 720 ميليون تومان برآورد شده كه پس از انجام مراحل قضايي و اداري،‌ تحويل نماينده شركت نفت شد.

امان اللهي با بيان اينكه يزد در مسير ترانزيت كالا قرار دارد، افزود: اين امر سبب افزايش روز افزون كشفيات كالا و سوخت قاچاق همچنين مواد مخدر شده است.

فرمانده انتظامي استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: با توجه به گسترش و توسعه تكنولوژي، علم و صنعت، بي نظمي ها، ناامني ها و جرائم نيز به سهم خود پيشرفت قابل قبولي داشته است و در اين راستا نيروي انتظامي نيز در حال به روز كردن نيروهاي خود است و در اين چند سال اخير رويكرد جامعه محوري در پليس نهادينه شده است.