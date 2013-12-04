به گزارش مهر، آیتالله سید ابوالحسن مهدوی پیش از ظهر امروز در نشست خبری همایش تجلیل از دختران محجبه کلاس اولی که در محل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان برگزار شد با اشاره به برگزاری این همایش بزرگ در سراسر استان اصفهان اظهار داشت: در این همایش از دانشآموزان دختری که به صورت خود جوش و متداوم حجاب برتر (چادر) را الگوی پوششی خود قرار دادهاند تجلیل میشود.
وی با بیان اینکه دلیل انتخاب دختران مقطع اول دبستان برای برگزاری مراسم تجلیل بیشتر جنبه فرهنگ سازی دارد، ادامه داد: این دانشآموزان با توجه به شرایط سنی که دارند چنانچه از همان اول با حجاب برتر آشنا شوند و آن را الگوی خود قرار دهند در آینده نتایج خوبی در جامعه به دنبال خواهد داشت.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به همکاریهای خوب اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در راستای جمعآوری اطلاعات این دانشآموزان اظهار داشت: اطلاعرسانی در خصوص برگزاری این همایش میتواند تاثیرات قابل توجهی در بهرهگیری از حجاب برتر در جامعه داشته باشد.
وی با بیان اینکه برخی از خانوادهها نیز از نحوه پوشش فرزندان خود گلهمند بوده و از این طرح استقبال خوبی داشتهاند، ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که پوشش فقط خاص خانمها نیست و آقایان نیز باید در این امر توجه کافی را داشته باشند.
آیتالله مهدوی با بیان اینکه همایش بزرگ تجلیل از دختران محجبه کلاس اولی برای پنجمین سال در استان اصفهان برگزار میشود، اظهار داشت: البته در سالهای گذشته اجرای این طرح با مشکلات تامین اعتبار مواجه بوده است که در سال جاری با همکاری شرکت نمایشگاههای بینالمللی و جمعی از خیران استان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه استفاده از چادر فقط مختص دین اسلام نیست و از قبل از آن نیز وجود داشته است، اظهار داشت: با توجه به مستندات به دست آمده در زمان هخامنشیان نیز از چادر استفاده میشده است.
امام جمعه موقت اصفهان از اجرای طرح نظر سنجی از دانشآموزان دختر شهر اصفهان در خصوص دلایل عدم رعایت حجاب خبر داد و ادامه داد: این طرح با همکاری کارشناسان روانشناسی انجام شد که در نهایت تقلید پذیری از محیط بزرگترین عامل گرایش دختران به بی حجابی برآورد شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاههای استان اصفهان نیز گفت: خوشبختانه بیشترین تفکیک جنسیتی در دانشگاههای کشور در استان اصفهان صورت گرفته است که بیش از یک هزار کلاس درس در استان اصفهان تفکیک جنسیتی شدهاند.
گفتنی است همایش بزرگ تجلیل از دختران محجبه کلاس اولی به صورت نمادین روز چهارشنبه 20 آذر ماه در گلستان شهدای اصفهان برگزار میشود و همزمان با این مراسم نیز تجلیل از دانشآموزان دختر محجبه کلاس اولی سراسر مدارس در استان اصفهان برگزار خواهد شد.
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