به گزارش خبرنگار مهر، هاشم بیگ‌زاده هافبک تیم ملی فوتبال ایران در خصوص گروه ایران در رقابت های جام جهانی 2014 ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه قرعه خوبی شامل تیم ملی ایران شد چون ما شانس صعود از گروه خود را داریم.

وی در همین خصوص افزود: ما می‌توانیم در نخستین بازی خود تیم ملی نیجریه را شکست دهیم، البته به شرطی که حداقل دو یا سه بازی تدارکاتی با تیم‌هایی در سطح آرزانتین و نیجریه داشته باشیم زیرا چنین بازی‌هایی باعث می‌شود ترس از بازی با تیم‌هایی همچون آرژانتین در بازیکنان ما از بین برود تا بتوانیم با قدرت به مصاف نیجریه و آرژانتین برویم.

هافبک تیم ملی ایران همچنین گفت: ما حرف از صعود می‌زنیم اما امیدواریم برنامه‌ریزی‌های ما نیز در حد صعود باشد.