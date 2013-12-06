  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۳۴

هاشم بیگ‌زاده:

امیدواریم برنامه‌ریزی‌های ما در حد صعود از گروهمان باشد

امیدواریم برنامه‌ریزی‌های ما در حد صعود از گروهمان باشد

هافبک تیم ملی فوتبال ایران با تاکید بر اینکه شانس صعود از گروه خود در جام جهانی 2014 را داریم، گفت: ما حرف از صعود می‌زنیم اما امیدواریم برنامه‌ریزی‌ای ما نیز در حد صعود باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم بیگ‌زاده هافبک تیم ملی فوتبال ایران در خصوص گروه ایران در رقابت های جام جهانی 2014 ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه قرعه خوبی شامل تیم ملی ایران شد چون ما شانس صعود از گروه خود را داریم.

وی در همین خصوص افزود: ما می‌توانیم در نخستین بازی خود تیم ملی نیجریه را شکست دهیم، البته به شرطی که حداقل دو یا سه بازی تدارکاتی با تیم‌هایی در سطح آرزانتین و نیجریه داشته باشیم زیرا چنین بازی‌هایی باعث می‌شود ترس از بازی با تیم‌هایی همچون آرژانتین در بازیکنان ما از بین برود تا بتوانیم با قدرت به مصاف نیجریه و آرژانتین برویم.

هافبک تیم ملی ایران همچنین گفت: ما حرف از صعود می‌زنیم اما امیدواریم برنامه‌ریزی‌های ما نیز در حد صعود باشد.

کد مطلب 2189936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها