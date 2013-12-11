به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورکر، ریچارد برودی نویسنده سینمایی این نشریه در میان بهترین فیلم های سال فیلم "مثل یک عاشق" عباس کیارستمی را در مکان سوم خود قرار داده است.

او که 10 فیلم برتر سال را انتخاب کرده است، سال 2013 را از نظر تولید فیلم‌های خوب فوق‌العاده می‌خواند. وی خوب بودن داستان را تنها دلیل این انتخاب نمی‌داند و می‌گوید هنر تصویر و صدا هم در انتخاب او نقش داشته است. او می نویسد بیشتر از همه فیلمی که بازتاب بحران در زندگی فیلمساز و جایگاه ذهن او و حتی روحش باشد، برایش مهم بوده است.

او با نام بردن از نسل جدید سینماگرانی که در دهه 90 در تلویزیون شکل گرفتند مثل وس آندرسون، سوفیا کاپولا، جیمز گری، پل توماس آندرسون، دیوید فینچر، دارن آرنوفسکی و کوئنتین تارانتینو می‌گوید اینها فیلمسازانی بودند که واقع‌گرایی دهه هفتاد و نوستالژی دهه هشتاد را با دیدگاه‌های خودشان در هم آمیختند و جهان نمادین شخصی خودشان را خلق کردند.

وی می‌نویسد بهترین فیلم های سال فیلم هایی هستند که موفق به خلق تصاویری می شوند که راه جدیدی را برای تماشاگران برای روبه رو شدن با روایت و اهمیت چگونه بودن آن، فراهم می کنند. او با ستودن تهیه کنندگان مستقل و در سایه تکنولوژی دیجیتال می گوید فیلمسازان مسن تر نیز موفق شدند به یک جوانی دوم در تجربیاتشان برسند.

برودی می نویسد به دلیل همه اینها انتخاب امسال بسیار رمزآمیز است و 10 فیلم برتر سال فیلم هایی معمولی نیستند و حتی 10 فیلم دوم هم می توانند 10 فیلم برتر سال باشند. این انتخاب ازمیان فیلم هایی که سال 2013 در آمریکا اکران شده اند، بوده است.

این فهرست چنین تنظیم شده است:

رتبه اول و دوم: به صورت مشترک "گرگ وال استریت" مارتین اسکورسیزی و "به سوی شگفتی" ترنس مالیک

رتبه سوم: "مثل یک عاشق" عباس کیارستمی

رتبه چهارم و پنجم به صورت مشترک: "شطرنج کامپیوتر" ساخته اندرو بوخالسکی و "رنگ جریان اصلی" ساخته شین کروت

رتبه ششم: "شب در خیابان" ساخته رائول روییز

رتبه هفتم: "یک ذره گناه" ساخته ژیا ژانکه

رتبه هشتم: "آبی گرم ترین رنگ است" ساخته عبدالطیف کشیش

رتبه نهم: "ساده سازی فوق العاده زیبایی او" ساخته ترنس نانس

رتبه دهم تا دوازدهم: به صورت مشترک "درون لوین دیویس" برادران کوئن، "خورشید نمی درخشد" ساخته ایمی سیمیتس و "جسم آنها مقدس نیست" ساخته دیوید لوری

این منتقد "پیش از نیمه ‌شب" ریچارد لینکلیتر، "زیبایی بزرگ" پائولو سورنتینو و "همه چیز از دست رفته" جی سی شاندور و "جاذبه" آلفونسو کوارون را به عنوان بدترین فیلم‌ های سال انتخاب کرده است.

البته این اولین بار نیست که فیلم کیارستمی در میان بهترین فیلم‌های سال جا می گیرد و دیوید ارلیش منتقد سینمایی سایت "فیلم" نیز این فیلم را یکی از 25 فیلم برتر سال 2013 نامیده بود.