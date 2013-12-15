امیر سهیلی مجری و بازیگر تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من وقتی يك شخصيت برنامه کودک قابل قبول است كه بچه‌ها با او ارتباط برقرار كنند. نقش مت در برنامه "کتابخانه پورنگ" یک شیر به نام سلطان است که صاحب شخصیت است، تكيه كلام دارد و مخاطبان باورش کرده‌اند، با او می‌خندند و گریه می‌کنند و همین مسئله نشان می‌دهد که ما در خلق شخصیت سلطان موفق بوده‌ایم.

وی افزود: سلطان یک تیپ بود که به شخصیت تبدیل شد، او این ظرفیت را دارد که بتوان گسترشش دارد و درباره‌اش ملودرام نوشت.

این بازیگر با اشاره به آغاز همكاری‌اش در حوزه كودك با گروه عموپورنگ یادآور شد: چند سال پيش به عنوان نویسنده همکاری خود را با تیم عمو پورنگ آغاز کردم، متن‌های برنامه را می‌نوشتم و خالق چند تیپ هم بودم. وقتی نقش سلطان به من پیشنهاد شد، گفتم این کاراکتر به درد من نمی‌خورد، من شخصیت پر جنب و جوشی دارم این در حالی است که از ویژگی‌های بارز سلطان تنبلی و گوشه‌گیری و کم حرفی است؛ اما حالا اوقاتی که لباس سلطان را به تن ندارم و از این شخصیت فاصله گرفته‌ام، دلم برایش تنگ می‌شود.

نگران‌کننده بودن مبتلا شدن بچه‌های قرن بیست و یک به تنبلی

سهیلی ادامه داد: این شخصیت قرار است مسائلی را طرح کند که یا دغدغه بچه‌های امروز است یا به آن‌ها مربوط می‌شود. درباره این شخصیت کاملا فکر شده، موضوعات مربوط به سلطان در گروه مشاوران مشخص شده و بعد برای نوشتن دیالوگ تحویل نویسنده می‌شود. درباره دیالوگ‌های سلطان همفکری زیادی صورت می‌گیرد، تکیه کلام این کاراکتر تلویزیونی "خواستن" است، مطالبه کردن نخستین مهارتی است که بچه‌ها باید بیاموزند.

این بازیگر تصریح کرد: از ویژگی‌های بارز سلطان تنبلی است، این موضوع تعمدی اتفاق می‌افتد و هشداری برای جلب توجه بزرگترها است. متاسفانه بچه‌های قرن بیست و یکم به خاطر ابزار آلات و جدا شدن از فضای بازی‌های کودکانه تنبل شده‌اند، به نظر من این موضوعی نگران کننده است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود.

وی افزود: مخاطب سلطان فقط بچه‌ها نیستند، ما برای خانواده‌ها برنامه‌سازی می کنیم، به همین سبب بخشی از دیالوگ‌های من نیز خطاب به بزرگترهاست. سلطان شیر متفاوتی است، سرشار از تناقض است و به کتابخانه می‌رود و در کنار آن مغزش به wifi متصل می‌شود، همه این تفاوت‌ها سبب به وجود آمدن شیرینی‌هایی شده که سلطان را برای مخاطبان جذاب کرده است.

سهیلی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه مردم سلطان را بسیار دوست دارند، به ما اهمیت می‌دهند و بسیار ابراز لطف می‌کنند. به اعتقاد من پیام این بازخوردها این است که با وجود کمبودهایی که داریم اما کارمان را به درستی انجام می‌دهیم و این خوشحال‌کننده است.

برنامه "کتابخانه پورنگ" چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 17:30 و جمعه‌ها ساعت 16 از شبکه دو روی آنتن می‌رود.