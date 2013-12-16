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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۸

حجت الاسلام عاليشاه:

500 ميليون ريال براي سبد كالا كودكان نيازمند گلوگاه هزينه شد

500 ميليون ريال براي سبد كالا كودكان نيازمند گلوگاه هزينه شد

گلوگاه - خبرگزاري مهر: رئیس كميته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گلوگاه گفت: به منظور کمک به تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه در طول سال جاری مبلغ 525 میلیون ریال در قالب سبد کالا اختصاص داده شده است.

حجت الاسلام بشير عاليشاه در گفتگو با مهر اظهار داشت: کودکان دارای سوء تغذیه زير شش سال در این شهرستان با همکاری مراکز بهداشتی شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند.
 
وي افزود: اين مقدار كمك سبد كالا به منظور رفع مشكلات سوء تغذيه در بين 165 كودك زير شش سال اين شهرستان توزيع شد.
 
عاليشاه بيان داشت: تعداد بسیاری از کودکان به دلیل وضعیت نامساعد مالی و فقر خانواده دچار آسیب‌های جدی می‌شوند که در این راستا کمیته امداد حضرت امام با تهیه و پرداخت کالاهای اساسی و خوراکی سعی در رفع سوء تغذیه در این کودکان دارد.
 
وی ادامه داد: شناسایی کودکان دچار سوء تغذیه با همکاری مرکز بهداشت انجام و پس از تشخیص به منظور قرار گرفتن در لیست حمایتی کمیته امداد به این نهاد ارجاع و معرفی می شوند.
 
عاليشاه در ادامه به هزينه هاي درماني مددجويان تحت پوشش امداد اين شهرستان اشاره كرد و يادآور شد: در سال جاري براي 243 نفر از مددجويان گلوگاهي در بخش هاي مختلف درماني مبلغ 300 ميليون ريال هزينه شده است.
 
رئیس كميته امداد گلوگاه همچنين گفت: کميته امداد در راستاي ارتقاء سطح سلامت و بهداشت مددجویان تحت حمایت اقدامات بهداشتی متفاوتی ارائه می دهد.
 
عاليشاه اضافه کرد: برگزاري دوره‌هاي آموزشي بهداشت فردي و محيطي، ارائه خدمات درماني، طرح تغذیه کودکان زیر شش سال، احداث سرویس های بهداشتی از جمله اقدامات ارائه شده توسط این نهاد برای مددجویان است.
کد مطلب 2196880

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