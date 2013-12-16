500 ميليون ريال براي سبد كالا كودكان نيازمند گلوگاه هزينه شد

حجت الاسلام بشير عاليشاه در گفتگو با مهر اظهار داشت: کودکان دارای سوء تغذیه زير شش سال در این شهرستان با همکاری مراکز بهداشتی شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند.

وي افزود: اين مقدار كمك سبد كالا به منظور رفع مشكلات سوء تغذيه در بين 165 كودك زير شش سال اين شهرستان توزيع شد.

عاليشاه بيان داشت: تعداد بسیاری از کودکان به دلیل وضعیت نامساعد مالی و فقر خانواده دچار آسیب‌های جدی می‌شوند که در این راستا کمیته امداد حضرت امام با تهیه و پرداخت کالاهای اساسی و خوراکی سعی در رفع سوء تغذیه در این کودکان دارد.

وی ادامه داد: شناسایی کودکان دچار سوء تغذیه با همکاری مرکز بهداشت انجام و پس از تشخیص به منظور قرار گرفتن در لیست حمایتی کمیته امداد به این نهاد ارجاع و معرفی می شوند.

عاليشاه در ادامه به هزينه هاي درماني مددجويان تحت پوشش امداد اين شهرستان اشاره كرد و يادآور شد: در سال جاري براي 243 نفر از مددجويان گلوگاهي در بخش هاي مختلف درماني مبلغ 300 ميليون ريال هزينه شده است.

رئیس كميته امداد گلوگاه همچنين گفت: کميته امداد در راستاي ارتقاء سطح سلامت و بهداشت مددجویان تحت حمایت اقدامات بهداشتی متفاوتی ارائه می دهد.

عاليشاه اضافه کرد: برگزاري دوره‌هاي آموزشي بهداشت فردي و محيطي، ارائه خدمات درماني، طرح تغذیه کودکان زیر شش سال، احداث سرویس های بهداشتی از جمله اقدامات ارائه شده توسط این نهاد برای مددجویان است.