فلسفی: توسعه خودروهای هیبریدی و برقی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران بر ضرورت توسعه خودروهای هیبریدی و برقی برای کاهش مصرف سوخت تأکید کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران اظهار کرد: صنعت خودروسازی در شرایط امروز کشور میتواند نقش مهمی در کنترل آلودگی هوا، بهبود وضعیت محیط زیست و ارتقای کیفیت هوایی که مردم استنشاق میکنند داشته باشد.
وی افزود: افزایش تنوع محصولات خودرویی و حرکت به سمت فناوریهای جدید، از جمله استفاده از موتورهای هیبریدی و برقی، میتواند تأثیر قابلتوجهی در بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش مصرف سوخت داشته باشد.
فلسفی با بیان اینکه حرکت صنعت خودرو به سمت فناوریهای جدید یک ضرورت است، گفت: برای کاهش مصرف سوخت، بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش استفاده از بنزین و سوختهای فسیلی، ناگزیر هستیم از فناوریهایی مانند خودروهای هیبریدی و برقی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در نمایشگاه امسال مشاهده کردم که خودروسازان داخلی نیز حرکت در این مسیر را دنبال میکنند و توجه به فناوریهای جدید و توسعه خودروهای هیبریدی و برقی در محصولات آنها دیده میشود که این موضوع قابل توجه است.
فلسفی با تأکید بر ضرورت تقویت فناوریهای نوین در صنعت خودرو اظهار کرد: بهعنوان یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، از طرحها، ایدهها و برنامههایی که بتواند به توسعه و گسترش این فناوریها و روشهای دانشبنیان و همسو با فناوری روز جهان کمک کند، استقبال میکنم.
وی خاطرنشان کرد: حرکت صنعت خودرو به سمت محصولات کممصرف، هیبریدی و برقی میتواند همزمان به کاهش مصرف سوختهای فسیلی و بهبود وضعیت آلودگی هوا کمک کند و لازم است این روند در کشور ادامه پیدا کند.
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