به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه تلویزیونی سی‌ ان‌ ان امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پس از آنکه ترامپ ورود تیم خبری ما را ممنوع اعلام کرد، از ورود آن‌ ها به کاخ سفید جلوگیری شد؛ ما اقدام قانونی خواهیم کرد.

از سوی دیگر، شبکه ام‌ اس‌ ان‌ بی‌ سی نیز در بیانیه ای اعلام کرد: پس از اعلام ممنوعیت ترامپ علیه ورود چندین رسانه به کاخ سفید، از ورود تیم خبری ما به کاخ سفید جلوگیری شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیروز جمعه اعلام کرد: ورود شبکه‌های خبری «سی‌ان‌ان» (CNN) و «ام‌اس‌نو» (MS NOW) و پایگاه خبری «پولیتیکو» (POLITICO) به کاخ سفید ممنوع شده است.

ترامپ در واکنش به این اقدام مدعی شد که شبکه‌های «سی‌ان‌ان»، «ام‌اس‌نو» (ام‌ اس‌ ان‌ بی‌ سی) و «پولیتیکو» را به دلیل تداوم انتشار اخبار جعلی از ورود به کاخ سفید منع کردیم.

وی بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود: علاوه بر این ۳ رسانه، رسانه‌ های دیگری را نیز به دلیل انتشار اخبار جعلی از ورود به کاخ سفید منع خواهیم کرد.