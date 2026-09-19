توقف تیم ملی نوجوانان در دیداری دوستانه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در ادامه مرحله دوم آماده‌سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان که از ۲۰ شهریور آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت، نخستین دیدار دوستانه این تیم در این اردو، امروز (شنبه) برابر تیم جوانان سایپا برگزار شد.

کادر فنی تیم ملی نوجوانان در این دیدار با هدف ارزیابی بازیکنان و بررسی شرایط آنها، در دو نیمه از دو ترکیب متفاوت استفاده کرد تا فرصت بازی و ارزیابی برای نفرات بیشتری فراهم شود.

ترکیب تیم ملی نوجوانان در نیمه نخست: یاشار حیدری، کیارش شهبازی، مانی محمدی، آرش خامی‌زاد، محمد زمردیان، حسین محمدولی، یاسان جعفری، امیرمحمد زارعی، رادین میرنژاد، کیوان ایران‌زاد و علی نادری.

ترکیب تیم ملی نوجوانان در نیمه دوم: راستین شجاعی‌مهر، پارسا خشت‌زر (محمدمهدی وفایی)، سام شویکلو، امیرعلی مردانی، سبحان شهریاری، امید عبدالحسینی، محمد رسولی (حسین محمدولی)، طاها یوسفی‌نژاد (محمدامین گوکلانی)، محمدامین گوکلانی (محمدحسین مرادی)، علی دشتی (محمدمهدی آرهک) و علیرضا دارایی.

این دیدار در نهایت با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

مرحله دوم آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان تا ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت و کادر فنی در جریان این مرحله، شرایط بازیکنان را برای ادامه روند آماده‌سازی، ارزیابی خواهد کرد.