به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ از امروز، شنبه ۲۸ شهریورماه، در شماری از دانشگاه‌های کشور آغاز می‌شود. با این حال، دانشگاه‌ها با توجه به شرایط اجرایی، آماده‌سازی خوابگاه‌ها، وضعیت اسکان دانشجویان و تصمیم‌های مدیریتی، برنامه‌های متفاوتی برای برگزاری کلاس‌های درس در نظر گرفته‌اند.

بررسی اطلاعیه‌های دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که برخی مراکز آموزش عالی از امروز آموزش حضوری خود را آغاز می‌کنند، گروهی کلاس‌های نخستین هفته‌ها را به صورت مجازی برگزار خواهند کرد و برخی نیز از الگوی ترکیبی استفاده می‌کنند.

دانشگاه‌های تهرانی که از امروز آموزش را حضوری آغاز می‌کنند

دانشگاه تربیت مدرس: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۵ دی به پایان می‌رسند.

دانشگاه علامه طباطبائی: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۵ دی به پایان می‌رسند.

دانشگاه علم و صنعت: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۰ دی به پایان می‌رسند.

دانشگاه های زیرنظام غیردولتی غیرانتفاعی : تاریخ و شیوه برگزاری کلاس‌ها طبق اطلاعیه هر مؤسسه اعلام می‌شود؛ و اصل برگزاری کلاس ها دراین موسسات و دانشگاه ها به صورت حضوری بوده و برخی از موسسات و دانشگاه ها غیردولتی غیرانتفاعی از امروز ۲۸ شهریورکلاس های خود را آغاز می کنند.

دانشگاه‌هایی تهرانی که آغاز کلاس‌های آن‌ها به مهرماه منتقل شده است

دانشگاه تهران: کلاس‌ها از ۴ مهر ۱۴۰۵ آغاز و در ۲۳ دی‌ماه پایان می‌یابد.

دانشگاه خوارزمی: کلاس‌های نیمسال اول بر اساس تقویم آموزشی اصلاح‌شده از ۴ مهرماه و به صورت حضوری آغاز می‌شود.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر:کلاس‌ها از ۴ مهرماه آغاز می‌شود.

دانشگاه صنعتی شریف:کلاس‌ها از ۴ مهر ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۵ دی‌ماه به پایان می‌رسد.

دانشگاه الزهرا(س) :طبق مصوبه هیئت‌رئیسه، آغاز کلاس‌های تمامی مقاطع از ۴ مهرماه خواهد بود.

دانشگاه شهید بهشتی:شروع کلاس‌ها از اول مهر به ۴ مهر تغییر کرده و آموزش از این تاریخ به صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه ملی مهارت: زمان آغاز کلاس‌های دانشکده‌ها از ۲۸ شهریور به اول مهرماه تغییر کرده است. کلاس‌ها از اول مهر به صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه‌هایی که فعالیت آموزشی را از امروز به صورت مجازی آغاز می‌کنند

در این گروه، نیمسال تحصیلی از ۲۸ شهریورماه آغاز می‌شود، اما کلاس‌ها در شروع ترم به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه بیرجند:کلاس‌های هفته نخست در تمامی مقاطع به صورت مجازی برگزار می‌شود. نحوه برگزاری کلاس‌ها در هفته‌های بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشگاه صنعتی بیرجند:کلاس‌های دانشگاه از ۲۸ شهریورماه آغاز می‌شود، اما هفته نخست در تمامی مقاطع به صورت مجازی خواهد بود. وضعیت هفته‌های بعد بر اساس ابلاغ وزارت علوم و تصمیم کارگروه مدیریت آموزش عالی استان مشخص می‌شود.

دانشگاه فسا:کلاس‌های نیمسال اول از ۲۸ شهریور تا ۲۴ مهرماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. زمان بازگشایی حضوری متعاقباً اعلام می‌شود.

دانشگاه صنعتی شیراز:کلاس‌ها از ۲۸ شهریورماه به صورت مجازی برگزار می‌شود و زمان آغاز آموزش حضوری در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.

دانشگاه جهرم:تمامی کلاس‌ها از ابتدای نیمسال تا نیمه مهرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. زمان آغاز آموزش حضوری بعداً اعلام خواهد شد.

دانشگاه فرهنگیان هرمزگان:آغاز نیمسال اول به صورت مجازی اعلام شده است. جزئیات مربوط به زمان بازگشت به آموزش حضوری در اطلاعات ارائه‌شده مشخص نشده است.

دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان:با توجه به مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه و به منظور آماده‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی، کلاس‌های هفته اول ترم جاری به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار:آموزش نیمسال اول از ۲۸ شهریورماه به صورت مجازی و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی آغاز می‌شود. زمان شروع آموزش حضوری حداقل یک هفته پیش از آغاز کلاس‌های حضوری از طریق وب‌سایت و کانال‌های رسمی دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دانشگاه دولتی بم:بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت دانشگاه‌های استان کرمان، تمامی کلاس‌های درسی تا ۱۵ مهرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. درباره ادامه وضعیت آموزش متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:کلاس‌های تمامی مقاطع تحصیلی از ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. وضعیت آموزش از هفته سوم، یعنی ۱۱ مهرماه، و همچنین زمان بازگشایی خوابگاه‌ها در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.

دانشگاه‌هایی که از امروز آموزش ترکیبی یا مرحله‌ای دارند

در برخی دانشگاه‌ها، کلاس‌ها از امروز آغاز می‌شود، اما نحوه آموزش با توجه به مقطع تحصیلی یا هفته برگزاری متفاوت است. این دانشگاه‌ها در هفته نخست یا بخشی از نیمسال از آموزش مجازی استفاده می‌کنند و سپس به آموزش حضوری می‌روند.

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: غیرحضوری در هفته اول، کلاس‌های هفته نخست از ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت غیرحضوری و برخط برگزار می‌شود.

دانشگاه خلیج فارس: کارشناسی: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور تا ۲۲ مهرماه مجازی است و در صورت رفع مشکل اسکان، آموزش حضوری از ۲۵ مهرماه آغاز خواهد شد، تحصیلات تکمیلی: هفته نخست مجازی و از ۴ مهرماه حضوری خواهد بود.

دانشگاه کردستان: کلاس‌های هفته نخست، از ۲۸ شهریور تا ۲ مهرماه، مجازی برگزار می‌شود و آموزش حضوری از هفته دوم آغاز خواهد شد.

دانشگاه کاشان: تمامی کلاس‌ها در هفته نخست، از ۲۸ شهریور تا اول مهرماه، مجازی است و آموزش حضوری از هفته دوم برگزار می‌شود.

دانشگاه مازندران: کلاس‌های دو هفته نخست نیمسال مجازی خواهد بود و آموزش حضوری از ۱۱ مهرماه آغاز می‌شود.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل: کلاس‌های دو هفته نخست مجازی است و از ۱۱ مهرماه تمامی کلاس‌ها حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه حضرت معصومه(س) : کارشناسی: از ۲۸ شهریورماه به مدت سه هفته مجازی و پس از آن حضوری. کارشناسی ارشد: حضوری از ۴ مهرماه.

دانشگاه زنجان: تمامی کلاس‌ها از ۲۸ شهریور تا اول مهرماه به صورت مجازی و از طریق سامانه LMS برگزار می‌شود. آموزش حضوری از هفته دوم، یعنی ۴ مهرماه، آغاز خواهد شد.

دانشگاه صنعتی ارومیه:فعالیت‌های آموزشی در هفته نخست از ۲۸ شهریورماه به صورت مجازی برگزار می‌شود و آموزش حضوری از ۴ مهرماه آغاز خواهد شد.

دانشگاه شاهد: نیمسال اول از شنبه ۲۸ شهریورماه آغاز می‌شود و تمامی کلاس‌ها در هفته نخست به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. جزئیات مربوط به هفته دوم متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان: کارشناسی: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور تا ۱۷ مهرماه به صورت مجازی و از طریق سامانه ویانا برگزار می‌شود. آموزش حضوری از ۱۸ مهرماه آغاز خواهد شد. کارشناسی ارشد و دکتری: کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شود.

ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم نیز عنوان کرد: دانشگاه ها براساس تقویم آموزشی که دارند فعالیت خود را آغاز می کنند ولی عمده دانشگاه ها فعالیت خود را از ۲۸ شهریور و یا ۴ مهر ۱۴۰۵ آغاز می کنند.

وی تاکید کرد : سیاست اصولی وزارت علوم آموزش به صورت حضوری است.

در مجموع با آغاز نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ از امروز، ۲۸ شهریورماه، دانشگاه‌های تربیت مدرس، علامه طباطبائی و علم و صنعت ایران در میان دانشگاه های تهرانی فعالیت آموزشی حضوری خود را آغاز کرده‌اند. شماری از دانشگاه های استان های دیگر نیز از امروز فعالیت حضوری خود را آغاز خواهند کرد. شماری از دانشگاه‌های کشور mنیز، آغاز آموزش حضوری را به روزهای نخست مهرماه موکول کرده و برخی دیگر نیز به دلیل شرایط اجرایی و مسائل مربوط به اسکان دانشجویان، کلاس‌های هفته‌های ابتدایی نیمسال را به صورت مجازی برگزار می‌کنند.

بر این اساس، اگرچه سیاست کلی وزارت علوم بر آموزش حضوری است، اما نحوه آغاز نیمسال در دانشگاه‌های مختلف بر اساس شرایط هر دانشگاه متفاوت خواهد بود.