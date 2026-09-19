قیمت طلا و انواع سکه در بازار امروز؛ بهار آزادی در کانال ۲۳۵ میلیون

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر، بازار طلا و سکه امروز در حالی فعالیت خود را دنبال کرد که قیمتها در تمامی قطعات، سطوح بالایی را ثبت کردند. فعالان بازار با توجه به نوسانات جاری، شاهد ارقام قابلتوجهی در داد و ستد انواع سکه و مصنوعات طلا هستند.
براساس نرخهای اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، هماکنون قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۲۳ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز ۲۳۵ میلیون تومان است.
در بازار سبزهمیدان، سایر قطعات سکه نیز با نرخهای مشخصی به فروش میرسند؛ قیمت نیمسکه بهار آزادی ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۳۳ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.
هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۰۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز با نرخ ۴ هزار و ۳۷۸ دلار داد و ستد میشود که نشاندهنده تداوم وضعیت خاص در این بازارهاست.
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