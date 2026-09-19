خودروهای فاقد ایمنی مجوز سرویس مدارس نمی گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح الله نصیریان با اشاره به نزدیک شدن زمان آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: آموزش شرکت‌ها و رانندگان فعال در حمل‌ونقل دانش‌آموزی در دستور کار پلیس قرار گرفته و ضوابط ترافیکی، الزامات ایمنی و نکات فنی به آنان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه خودروهای مورد استفاده برای جابه‌جایی دانش‌آموزان باید پیش از آغاز فعالیت مورد بررسی فنی قرار گیرند، افزود: تنها خودروهایی که استانداردهای ایمنی لازم را داشته باشند مجوز سرویس مدارس دریافت می‌کنند و وسایل نقلیه فاقد شرایط، از چرخه فعالیت خارج خواهند شد.

رئیس پلیس راهور گیلان بر ضرورت نظارت مستمر شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان تأکید کرد و گفت: سلامت و ایمنی دانش‌آموزان اولویت اصلی پلیس در اجرای طرح سرویس مدارس است و علاوه بر آموزش و فرهنگ‌سازی، وضعیت فنی خودروها و رعایت مقررات از سوی رانندگان به‌طور مستمر پایش خواهد شد.