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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

خودروهای فاقد ایمنی مجوز سرویس مدارس نمی گیرند

خودروهای فاقد ایمنی مجوز سرویس مدارس نمی گیرند

رشت- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از اجرای آموزش های ترافیکی و کنترل فنی خودروهای سرویس مدارس خبر داد و گفت: خودروهای فاقد شرایط ایمنی لازم مجوز فعالیت سرویس مدارس را دریافت نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح الله نصیریان با اشاره به نزدیک شدن زمان آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: آموزش شرکت‌ها و رانندگان فعال در حمل‌ونقل دانش‌آموزی در دستور کار پلیس قرار گرفته و ضوابط ترافیکی، الزامات ایمنی و نکات فنی به آنان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه خودروهای مورد استفاده برای جابه‌جایی دانش‌آموزان باید پیش از آغاز فعالیت مورد بررسی فنی قرار گیرند، افزود: تنها خودروهایی که استانداردهای ایمنی لازم را داشته باشند مجوز سرویس مدارس دریافت می‌کنند و وسایل نقلیه فاقد شرایط، از چرخه فعالیت خارج خواهند شد.

رئیس پلیس راهور گیلان بر ضرورت نظارت مستمر شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان تأکید کرد و گفت: سلامت و ایمنی دانش‌آموزان اولویت اصلی پلیس در اجرای طرح سرویس مدارس است و علاوه بر آموزش و فرهنگ‌سازی، وضعیت فنی خودروها و رعایت مقررات از سوی رانندگان به‌طور مستمر پایش خواهد شد.

کد مطلب 6951800

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