به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب عصر شنبه در ستاد راهبری تصادفات خراسان جنوبی اظهار کرد: کاهش تصادفات در استان مورد توجه جدی قرار دارد و استاندار، معاونان استانداری و دستگاههای اجرایی مرتبط، اقدامات لازم را در این زمینه دنبال میکنند.
وی افزود: با وجود اقدامات مؤثری که طی سالهای اخیر برای ارتقای ایمنی تردد در خراسان جنوبی انجام شده، بخشی از مشکلات موجود به عقبماندگیهای سالهای گذشته بازمیگردد و شرایط جغرافیایی استان نیز با بسیاری از مناطق کشور متفاوت است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به طولانی بودن محورهای کویری استان گفت: در برخی مناطق، رانندگان برای رسیدن به یک آبادی باید چندین ساعت رانندگی کنند و طولانی بودن مسیر و خستگی رانندگان میتواند در بروز حوادث ترافیکی مؤثر باشد.
وی ادامه داد: برای مدیریت تردد و کاهش تصادفات، هماهنگی مناسبی میان دستگاههای اجرایی و قضایی استان شکل گرفته و استاندار خراسان جنوبی نیز با برگزاری جلسات فوقالعاده و نشستهای تخصصی، پیگیر اجرای اقدامات لازم در این حوزه است.
شجاعینسب با اشاره به اقدامات انجام شده در ایام نوروز بیان کرد: دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف با اقدامات میدانی از جمله راهاندازی سیاهچادرها، بازارچههای محلی و ایجاد ظرفیتهای موقت برای استراحت مسافران، تلاش کردند مدیریت سفرها و ایمنی تردد با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: خراسان جنوبی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در زمینه کاهش تصادفات عملکرد قابل توجهی داشته و در مقاطعی در شمار استانهای برتر کشور قرار گرفته است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی استان گفت: وجود بازارچههای مرزی و قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر تردد خودروهای سنگین، موجب شده بخش قابل توجهی از تردد در محورهای استان مربوط به وسایل نقلیه سنگین باشد.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از سوخت، محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی و سایر نیازمندیهای استان نیز از طریق خودروهای سنگین جابهجا میشود و بر همین اساس، توسعه زیرساختهای جادهای متناسب با حجم تردد ضروری است.
شجاعینسب تأکید کرد: اگرچه اقدامات خوبی برای ارتقای ایمنی راهها انجام شده، اما برخی محورهای استان همچنان متناسب با حجم تردد از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و توسعه بزرگراهها باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به نتایج اجرای طرحهای دوباندهسازی در استان اظهار کرد: حدود ۱۰۰ کیلومتر از محور بیرجند-قاین در قالب طرحهای دوباندهسازی به بهرهبرداری رسیده که بر اساس ارزیابیهای انجام شده، در محدوده مورد نظر کاهش ۵۸ درصدی حوادث را به همراه داشته است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: این تجربه نشان میدهد توسعه و ایمنسازی محورهای مواصلاتی میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش تصادفات داشته باشد و انتظار میرود این اقدامات در دیگر محورهای استان نیز با جدیت ادامه یابد.
وی بر ضرورت توجه همزمان به توسعه زیرساختهای جادهای، اصلاح رفتارهای ترافیکی و افزایش نظارت تأکید کرد و گفت: ارتقای ایمنی راهها، اصلاح فرهنگ رانندگی و تقویت نظارت و کنترل باید در کنار یکدیگر دنبال شود تا زمینه کاهش بیشتر تصادفات در استان فراهم شود.
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