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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از یکشنبه آغاز می شود

پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از یکشنبه آغاز می شود

پرداخت حقوق مربوط به شهریور ماه تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، از ظهر یکشنبه ۲۹ شهریور ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق مربوط به شهریور ماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر گرامی سازمان، از ظهر یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و به تدریج طی سه روز به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

فیش حقوقی شهریور، از اول مهر و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

کد مطلب 6951312
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • سیدمحمدابوطبیخ IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 0
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      معوقه شهریور همراه دیر کرد باید پرداخت شود .با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم وناتوانی و ناکارآمدی دولت در مهار آن ضروریست هرچه زودتر حقوق بازنشستگان افزایش قابل ملاحظه یابد.
    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
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      لطفا هرچه زودتر معوقه اردیبهشت ماه بازنشسته هارو هم واریز کنید اینقدر قسط وقرض داریم که تا حقوق میاد نصفش میره
    • مسعود IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
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      شیر21تومانی شده 110تومان چراحقوق بارنشتگان 15شده 20تومان چنددرصد ..ولی گرانی 500درصد
    • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      1 0
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      من سه ماهه بازنشسته شدم خیلی ازحقوقم کم شد،واقعاً ماخیلی توفشاریم مسئولین بهترین وضعیت ودارن ما داریم نابودمیشیم لطفاً حقوق بازنشسته هارابیشترکنید
    • مهراب IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
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      چرا تشویش اذهان عمومی میکنید ،من الان ساعت 15:24با حرف ط خانوادگی حقوق شهربورم تاریخ 6/31 واریز نشده به حسابم ! حتی فیش شهریور هم قابل دیدن نیست ! معوقه اردیبهشت هم که هنوز ندادین و حواله می‌دین به آبان و آذر !
    • ر.م.مستمری بگیر IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      0 0
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      چرا تا امروز 1 مهر 405 حقوق واریز نشده؟ما چکار کنیم ؟؟چرا باید براساس حروف الفبا یاشد؟حروف آخر چه گناهی کرده اند؟با این تورم افسار گسیخته و دیر کرد باید چه کنیم؟کار هم می کنیم به مخارج نمی رسیم،مستمری را چرا واریز نمی کنند؟سامانه هم باز نمیشود،تلفن جواب نمی دهند،چه کنیم؟

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