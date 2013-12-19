شناسایی 122 سایت و وبلاگ با محتوای مجرمانه و غیر اخلاقی

به گزارش خبرگزاری مهر،سرگرد "مصطفي نوروزي" رئيس پليس فتا استان مركزي گفت: استفاده از فناوري پيشرفته از جمله رايانه و اينترنت شرايط و بستر مساعدي براي ظهور جرائم سايبري به وجود آورده است و از آنجا كه اين جرائم ملموس نيستند نياز به كار كارشناسي در فضاي سايبري توسط كارشناسان امر دارد.

وي در ادامه افزود: پليس فتا استان مركزي به عنوان سردمدار مبارزه با جرائم فضاي مجازي در استان طي يك ماهه گذشته با انجام بررسي هاي دقيق در اين فضا موفق به شناسايي 122 سايت و وبلاگ داراي محتواي مجرمانه شده است.

رئيس پليس فتا استان مركزي تصريح كرد: گردانندگان تمامي سايت ها شناسايي و با توجه به اينكه ايجاد كنندگان و گردانندگان اين سايت ها در خارج از حوزه قضايي استان مي باشند، پرونده آنها براي سير مراحل قانوني به استان هاي مربوطه در سطح كشور ارسال شده است.

سرگرد نوروزي در پايان اظهار داشت: فضاي مجازي اينترنت حاوي موضوعات و مطالب فريبنده بسيار زيادي است و اين پليس احاطه كامل بر فضاي مجازي داشته و با سايت ها و وبلاگ هايي كه اقدام به ترويج مطالب و تصاوير مجرمانه مي كنند، برخورد خواهد كرد.