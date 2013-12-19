به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلعتبری مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری یک بر صفر این تیم مقابل سایپا در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر در جمع خبرنگاران گفت: ابتدا از برخوردی که بین من و ناصحی بوجود آمد، از او عذرخواهی می‌کنم. با توجه به شرایط بازی تحت فشار بودیم و در واقع این برخورد به دلیل شرایطی که بر بازی حاکم بود، بوجود آمد.

وی در ادامه افزود: خوشحالیم از اینکه توانستیم سه امتیاز با اهمیت را مقابل سایپا به دست آوریم. امیدوارم که در هفته‌های آینده نیز شاهد ادامه این روند باشیم. در نیمه اول سایپایی‌ها بازی خوبی را به معرض نمایش گذاشته و حتی دو سه موقعیت خوب گلزنی نیز داشتند، اما در نیمه دوم این تیم پرسپولیس بود که کاملا بر میدان تسلط داشت. همه دیدند که بازیکنان ما در این دیدار با همه وجود بازی کردند.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص دیدار این تیم مقابل ملوان در انزلی در هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر تاکید کرد: بازی با ملوان در انزلی و مقابل هواداران این تیم شرایط سختی دارد، اما مطمئن باشید در آن بازی نیز ما فقط به کسب سه امتیاز فکر می‌کنیم.