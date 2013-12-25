پیش شرط نتانیاهو برای سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات چاپ لندن در گزارشی نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی موافقت مشروط خود را با امضای توافقنامه صلح با فلسطینی ها اعلام کرده است.

به موجب این شرط، در صورتی که جاناتان پولارد جاسوس آمریکایی اسرائیلی در آمریکا آزاد شود، نتانیاهو با امضای توافقنامه صلح با تشکیلات خودگردان فلسطین موافقت خواهد کرد. نتانیاهو در این رابطه آزادی پولارد را پیش شرط آزادی 20 اسیر فلسطینی ساکن اراضی 48 قرار داده است.

در همین حال رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که طرف آمریکایی با تمام خواسته های امنیتی اسرائیل در منطقه غور اردن در چارچوب مذاکرات سازش با فلسطینی ها موافقت کرده است.

از سوی دیگر یکی از مسئولان آمریکایی طی روزهای اخیر اعلام کرده است واشنگتن هرگز قصد ندارد جاناتان پولارد را آزاد کند. وی سال 1987 به اتهام جاسوسی به زندان ابد محکوم شد و در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می کند.

همچنین گفته می شود نخست وزیر رژِیم صهیونیستی قصد دارد از آمریکا بخواهد مذاکرات سازش با فلسطینی ها را به مدت یک سال دیگر تمدید کند چرا که امکان دارد در مدت کوتاه تعیین شده درباره مسائل اصلی مورد مناقشه صلح توافقی حاصل نشود.