برف کمر گلخانه داران گیلان را شکست / مسئولان دست تولید کنندگان را بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، گیلان به دلیل داشتن آب و هوای مساعد جزء هفت استان برتر ایران در تولید گل و گیاهان آپارتمانی است.

رتبه گیلان در تولید گل و گیاهان آپارتمانی در سال 83 دوم بود، رتبه ای که کمرش با برف شکست.

بدون شک صنعت گل و گیاه نقش موثری در درآمدزایی، اشتغال و تولید ملی دارد و این مهم می طلبد تا شرایط رشد این صنعت بیش از پیش فراهم شود.

گل به عنوان یکی از الطاف الهی در اختیار بشر قرار گرفته است تا روح و روان انسان در مواجهه با این آفریده لطیف به آرامش برسد.

گل و گیاه در کنار حس آرامش بخش خود زمینه بسیار مناسبی برای توسعه اقتصاد و رشد درآمد زایی به شمار می رود و باید جدی تر به این مسئله پرداخت.

با وجود این برخی از گلخانه داران در گفتگو با خبرنگار مهر به مهمترین مشکلات حوزه کاری خود از قبیل عدم توان بازپرداخت اقساط بانکی، نداشتن صرفه اقتصادی تولید گل و گیاهان زینتی، عدم بازسازی گلخانه ها و حمایت جدی مسئولان اشاره و خواستار رسیدگی به این مهم شدند.

پرورش دهندگان گل و گیاهان می گویند: حادثه برف سنگین سال های 83 و 86 مثل یک زلزله برای تولید کنندگان گل و گیاه بود.

به اذعان فعالان این عرصه؛ گلخانه داران توان بازسازی واحدهای خود را نداشته تا تولید کرده و بتوانند اقساط بانکی را پرداخت کنند.

صنعت گل و گیاه نقش موثری در درآمدزایی، اشتغال و تولید ملی دارد

پرورش دهندگان گل و گیاه به مهر می گویند: افرادی هم که با هزینه شخصی گلخانه های خود را بازسازی کرده اند بدلیل به صرفه نبودن تولید قادر به باز پرداخت بدهی شان نیستند.

گلخانه داران معتقدند: دلالان گل های آپارتمانی را از گلخانه دار پنج هزار تومان خریداری و به قیمت 40 هزار تومان به مشتری می فروشند آیا این جفا در حق گلخانه داران نیست.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی در این خصوص گفت: در سال 83 گیلان دومین استان کشور در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی به ویژه گل های آپارتمانی بود.

مسعود الماسی افزود: این حادثه بیش از 90 درصد گلخانه های گیلان را بین 30 تا 90 درصد خسارت وارد کرد.

وی در ادامه میزان خسارت برف به گلخانه های گیلان را 500 میلیارد ریال اعلام کرد و اذعان داشت: صنعت گل و گیاه نقش مهمی در اقتصاد دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی گیلان تصریح کرد: متاسفانه پوشش بیمه ای فراگیر نبود و گلخانه ها شامل حالشان نمی شد در نتیجه جبران این خسارت از طریق بیمه امکان پذیر نشد.

بارش برف سال های 83 و 86 در رشت به ترتیب 170 و 73 سانتیمتر بود، از 370 واحد گلخانه در سطح استان 340 واحد در اثر بارش برف تخریب شد. اما سنگین تر از این خسارت ها آوار بدهی های بانکی که بر سر گلخانه داران خراب شده است.

علیرضا طاهری مدیر شعب بانک کشاورزی گیلان در این زمینه گفت: گلخانه داران در قالب وجوه اداره شده بانک کشاورزی 9 میلیارد تومان و از منابع و تبصره ها سه میلیارد تومان تسهیلات دریافت گرفته اند.

حال از آن سال تاکنون 700 گلخانه دارای که با استفاده از تسهیلات بانکی دستی در تولید داشتند نه تنها نتوانسته اند فعالیت های اقتصادی شان را رونق دهند بلکه در گیر و دار اقساط معوق تلاش می کنند.

اگرچه دولت در سال 90 برای حمایت از گلخانه داران آسیب دیده سود و سود پس از سر رسید وام های وجوه اداره شده گلخانه داران را بخشید و گلخانه داران فقط باید اصل وام را پرداخت کنند.

طاهری مدیر شعب بانک کشاورزی گیلان در خصوص کسانی که از منابع داخلی بانک تسهیلات گرفته اند، می گوید: تسهیلاتی که از منابع داخلی بانک پرداخت می شود مربوط به مشتریان است بنابراین بانک نمی تواند سود مشتریان را ببخشد فقط شش درصد جریمه دیر کرد جزء اختیارات بانک است.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان نیز در رابطه گفت: امسال وزارت جهاد کشاورزی 375 میلیون تومان برای پرداخت بخشی از سود و سود پس از سر رسید گلخانه داران به استان اختصاص داده است.

محمد حسین اصغریان افزود: معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور تا سقف سه میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت سود و سود پس از سر رسید گلخانه دارانی که در حوادث گذشته د چار آسیب شدند به استان ابلاغ کرد.

وی اظهارداشت: طی چهد روز آینده 50 درصد سود و سود پس از سر رسید پرداخت و امید است بقیه 50 درصد تا پایان امسال تامین شود.

بنابراین با این اقدامات باید امیدواربود خزانی که بر گلخانه های استان سایه افکنده دوباره به بهار همیشه سبز تبدیل شوند.

با توجه به اهمیت تولید گل و گیاهان زینتی در فرآیند درآمد زایی و شغل آفرینی به نظرمی رسد رفع مشکلات ساختاری این بخش به ویژه در زمینه تسهیلات بانکی در شتاب گرفتن فرآیند توسعه گل و گیاهان تزئینی در گیلان بسیار موثر باشد.

خزانی که بر گلخانه های استان سایه افکنده دوباره به بهار همیشه سبز تبدیل شوند

رفع مشکلات مالی گلخانه داران و به سامان کردن وضعیت وام های بانکی آنها با تقویت نقدینگی تولید کنندگان، آنان را به بکارگیری امکانات نوین تولید گل و گیاه ترغیب و در نتیجه از هزینه های تولید می کاهد و فرآیند تولید گل و گیاه را اقتصادی می کند.

البته نباید فراموش کرد در کنار برطرف کردن مشکلات تولید گل و گیاه باید برای رفع معضلات بازرگانی گل و گیاه هم همت کرد چرا که گل و گیاه تزئینی تولید شود اما راهی برای صادرات منطقی آن وجود نداشته باشد، مشکل از جایی به جای دیگر منتقل شده است.

گر چه گیلان سرسبز، گلخانه ای بزرگ وطبیعی است که خاک و آب و هوایش حداقل برای رویش 350 گونه گیاه بومی شناخته شده مناسب است اما این توانمندی خدادادی باعث نشده تا تولید و پرورش گل و گیاهان گلخانه ای دراین استان رونق نداشته باشد.

براساس آمارهای سازمان جهاد کشاورزی گیلان سرزمین گیل و دیلم دومین تولید کننده گل و گیاهان تزئینی و آپارتمانی در ایران است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تولید گل و گیاه زینتی در استان علاوه بر در آمد اقتصادی باعث شغل آفرینی هم می شود.

ایرج بنیادی در ادامه با تاکید بر امکان توسعه تولید گل و گیاهان زینتی در استان افزود: توان فعلی گیلان در تولید گل و گیاهان تزئینی به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی و در صورت حمایت جدی تر دولت حداقل تا چهار برابر قابل افزایش است و اگر این امر محقق شود درآمد حاصل از این فعالیت اقتصادی سالانه هزار و 200 میلیارد ریال خواهد بود.

وی اظهارداشت: از این طریق برای 12 هزار نفر به صورت مستقیم و برای 36 هزار نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.

اما به رغم توانمندی های قابل توجه گیلان در تولید گل و گیاهان زینتی بررسی ها نشان می دهد پرورش دهندگان گل و گیاهان تزئینی در استان با چند مشکل بزرگ روبرو هستند که ناتوانی بیشتر آنان در جبران خسارت های برف سال های 83 و 86، کندی روند پرداخت تسهیلات و زیاد بودن سود بانکی، بالا بودن هزینه های تولید و در نهایت نبود پایانه ی صادراتی از مهمترین این موارد است.

تولید کنندگان گیلانی ناتوانی اغلب گلخانه داران گیلانی در جبران خسارت های برف سال های 83 و 86 را مهمترین مشکل فرآروی پرورش دهندگان گل و گیاهان زینتی در استان می دانند.

بیشتر گلخانه داران گیلان در برف سال های 83 و 86 خسارت دیده اند و به رغم تلاش های فراوان هنوز موفق به بازگشت به وضعیت پیش از برف نشده اند.

گلخانه داران گیلانی همچنان درگیر باز پرداخت اصل و سود بانکی وام ها هستند

یک تولید کننده گل و گیاهان زینتی می گوید: بیشتر گلخانه داران پیش از بارش برف برای احداث گلخانه های شان از بانک ها وام گرفته اند و به رغم تخریب یا آسیب دیدگی گلخانه هایشان در برف همچنان درگیر باز پرداخت اصل و سود بانکی وام ها هستند.

جواد خضر ابراهیمی افزود: گلخانه داران با گرفتن وام ها نه تنها نتوانستند فعالیت اقتصادی شان را رونق دهند بلکه در مخمصه اقساط معوقه هم قرار گرفته اند.

وی در ادامه ناکافی بودن حمایت های بانکی و بهره بالای تسهیلات پرداخت شده را یکی دیگر از مشکلات پیش روی تولید کنندگان گیاهان تزئینی دانست و اظهارداشت: در حالیکه در کشورهای پیشرفته نرخ سود بانکی برای تولید گل و گیاهان زینتی تا یک درصد است، این رقم در ایران به 14 درصد هم می رسد.

این پرورش دهنده گل و گیاهان زینتی همچنین با تاکید بر اینکه علاوه بر نرخ بالای سود بانکی، کاغذ بازی های حاکم بر فرآیند دریافت تسهیلات هم برسختی کارمی افزاید، گفت: در حالیکه در بیشتر کشورها تسهیلات بانکی با عقد قرارداد بین متقاضی و بانک پرداخت و معمولا اصل موضوع قرارداد که در این مورد زمین یا گلخانه است به عنوان وثیقه پذیرفته می شود در ایران باید برای دریافت وام یک یا چند ضامن معتبر به بانک معرفی شود.

وی همچنین بالا بودن هزینه های تولید گل و گیاهان تزئینی را از دیگر مشکلات پیش روی این صنعت ذکر کرد و اظهارداشت: بالا بودن هزینه های تولید گل و گیاه زینتی در گیلان، نتیجه مستقیم فرآیند کند پرداخت تسهیلات بانکی و نیز بالابودن نرخ سود این تسهیلات است چرا که این عامل باعث می شود تولید کننده به دلیل کمبود نقدینگی نتواند از زیرساخت های نوین تولید ارزانتر گل و گیاهان زینتی از قبیل دستگاه های گرمایشی متمرکز، سامانه های آبیاری قطره ای، فناوری تولید گل و گیاه بدون خاک و تکنولوژی هایی از این دست استفاده کند و به ناچار نبود این تجهیزات را با بکارگیری نیروی انسانی جبران می کند و در نتیجه بر هزینه های تولیدش می افزاید.

خضر ابراهیمی یادآورشد: در هلند که بزرگترین صادر کننده گل در جهان است یک سالن شش هکتاری تولید گل و گیاه فقط با شش کارگر اداره می شود این در حالیست که در گیلان اگر سالنی شش هکتاری ساخته شود با شرایط موجود برای اداره اش حداقل به 50 نیروی کار نیاز است.

یک کارشناس کشاورزی نیز با اشاره به اینکه نبود پایانه متمرکز صادراتی و نیز نبود مراکز عرضه متمرکز گل و گیاه در داخل استان از دیگر مشکلات مهم تولید کنندگان گل و گیاهان زینتی است، گفت: با اینکه گیلان دومین تولید کننده گل و گیاهان آپارتمانی و درختچه های زینتی در ایران است اما از داشتن پایانه صادراتی و نیز مراکز عرضه در داخل استان محروم است و تولید کنندگان ناچارهستند علاوه بر تولید به فکر جلب مشتری در مناطق مختلف هم باشند.

علی محمدی افزود: اگر پایانه صادرات گل و گیاه و نیز مراکز متمرکز خرید و فروش گل در گیلان وجود داشته باشد امکان عرضه راحت تر و کم دغدغه تر تولیدات گلخانه ای فراهم و در نتیجه استقبال تولید کنندگان از این فعالیت اقتصادی بیشتر می شود.

پایانه صادرات گل و گیاه می تواند مرکزی برای مبادلات داخلی و خارجی باشد

وی اظهارداشت: جبران نشدن خسارت ها، گلخانه داران را با مشکلات فراوان مالی روبرو کرده است در حالیکه اگر این مشکل رفع شود راه برای تحقق توانمندی های گیلان در زمینه تولید گل و گیاه هموارتر خواهد شد.

این فعال کشاورزی گفت: انتظار می رود با توجه به اهمیت تولید گل و گیاهان زینتی در افزایش درآمدهای اقتصادی گیلان و نیز ایجاد فرصت های شغلی جدید، سامانه های بانکی از فرآیند تولید گل و گیاه تزیینی در استان بیشتر حمایت کنند.

وی تاکید کرد: اگر این حمایت ها بیشتر شود بدون شک هزینه زیاد تولید گل و گیاه در گیلان کاهش می یابد و امکان حضور جدی تولیدکنندگان گیلانی در بازارهای بین المللی فراهم می شود.

به هر حال ایجاد واحدهای تولید گل و گیاه علاوه بر اشتغالزایی فراوان ارزآوری بالایی را نیز برای استان به‌ همراه دارد همچنین با توجه به وجود اقلیم چهار فصل توانایی تولید انواع مختلف گل و گیاه در این خطه زیبایی شمالی وجود دارد.