به گزارش خبرنگار مهر، جلد اول خاطرات محسن رفیقدوست با عنوان «برای تاریخ می‌گویم» چندی پیش منتشر شد که مقطع زمانی آن از بدو ورود امام خمینی (ره) به ایران تا پایان جنگ تحمیلی را شامل می‌شود. قرار است جلد دوم این کتاب هم مقطع زمانی دهه دوم انقلاب اسلامی از سال 67 تا 77 را در بر بگیرد.

در حال حاضر هنوز مصاحبه‌های مربوط به این کتاب با اهتمام سعید علامیان محقق و پژوهشگر حوزه انقلاب و دفاع مقدس، انجام می‌شود که این گفتگوها به صورت سئوال و جواب و براساس توالی زمانی تنظیم می‌شوند. رفیقدوست به دلیل وظایف و مسئولیت‌هایی که در کشور داشته،‌ اطلاعات و خاطرات شنیدنی زیادی درباره سپاه پاسداران و سال‌های دفاع مقدس دارد.

جلد دوم خاطرات رفیقدوست همچنین درباره گرفتن حکم ریاست بنیاد مستضعفان از رهبر انقلاب و دوران ریاست وی در این نهاد را شامل می‌شود. نکته‌ای که دست‌اندرکاران تهیه مطالب این کتاب به آن اذعان دارند،‌ زمان‌گیر بودن مطالعه مطبوعات سال‌های گذشته و اوایل انقلاب برای طرح سوالات مصاحبه‌های این کتاب است.

تا به حال 20 جلسه مصاحبه برای تهیه این کتاب انجام شده که مراحل پایانی تدوین را طی می‌کند و هنوز 4 جلسه مصاحبه دیگر باقی مانده که به محض پایان، تنظیم آن‌ها توسط علامیان آغاز خواهد شد و سپس کتاب وارد فاز آماده‌سازی برای تولید می‌شود.

ناشر جلد دوم این کتاب، مانند جلد اول آن انتشارات سوره مهر خواهد بود.