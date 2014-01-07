کار سخت گیتی پسند و دبیری تبریز/ چشم انتظار یک لغزش!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال فردا چهارشنبه در شهرهای مختلف برگزار می‌شود که در یکی از مهمترین مسابقات این هفته، تیم گیتی پسند اصفهان در خانه خود از تیم شرکت حفاری میزبانی می‌کند. گیتی پسند و شرکت حفاری در رده‌های دوم و سوم جدول هستند و نتیجه این مسابقه تاثیر زیادی در تداوم صدرنشینی تیم دبیری تبریز خواهد داشت.

تیم صدرنشین دبیری هم این هفته کار سختی در پیش دارد. شاگردان شمسایی باید از ساعت 17:30 در مشهد به مصاف تیم فرش آرا بروند. این در حالی است که فرش آرا در رده پنجم جدول قرار دارد و اختلاف امتیازش با دبیری، به عدد 10 می‌رسد.

تغییر صدر جدول در هفته پانزدهم تنها در صورتی رقم می‌خورد که گیتی پسند بتواند شرکت حفاری را شکست بدهد و دبیری تبریز هم برابر فرش آرا شکست بخورد.

البته مسابقات این هفته تحت تاثیر تصمیم عجیب کمیته فوتسال هم قرار دارد. کمیته فوتسال روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل اینکه باشگاه‌های شهید منصوری قرچک، فرش آرا مشهد، میثاق تهران، راه ساری، گیتی پسند اصفهان، هلال احمر تبریز و زمزم اصفهان اقدامی در خصوص پرداخت بدهی‌های خود نکرده اند، در اجرای مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال، مسابقات هفته شانزدهم لیگ برتر برای تیم های فوق در تاریخ 23/10/92 برگزار نمی‌شود.

باید دید چنین تصمیمی در عملکرد این هفت تیم در هفته پانزدهم تاثیری خواهد گذاشت یا خیر. برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

چهارشنبه 18 دی‌ماه

* میثاق تهران - شهرداری ساوه، ساعت 16

* راه ساری - شهید منصوری، ساعت 16

* شهرداری تبریز - هلال احمر، ساعت 16

* پتروشیمی - تاسیسات دریایی، ساعت 16

* ماهان تندیس قم - زمزم اصفهان، ساعت 16

* گیتی پسند - شرکت حفاری، ساعت 17:30

* فرش آرای مشهد - دبیری تبریز، ساعت 17:30

جدول رده بندی لیگ برتر قبل از شروع هفته پانزدهم به شرح زیر است: