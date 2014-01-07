تبیین فرهنگ حجاب و عفاف نیازمند تغییر نگرشها/ با برخورد قهری کاری از پیش نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی با بیان اینکه عفاف و حجاب یکی از ارزنده ترین زینتها در جامعه اسلامی محسوب می شود عنوان کرد: نظام ما مزین به این ارزشها است.

وی با بیان اینکه موضوع حجاب و عفاف جایگاه غیر قابل انکاری در آئین و دین مقدس اسلام دارد عنوان کرد: در این راستا ایجاد حساسیت جدی برای ارتقا این ارزش در جامعه وظیفه همه ما است.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی صحیح در این زمینه در جامعه عنوان کرد: برای تغییر در رفتارهای ناهنجار اجتماعی باید روی نگرشها در جامعه کار شود.

ضرورت توجه جدی به امر به معروف و نهی از منکر

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه با تهدید و برخوردهای قهری کاری از پیش نخواهد رفت افزود: در این راستا سوق دادن افراد به سمت شناخت ارزشها، عفاف و حجاب و ... می تواند در تغییر نگرش افراد تاثیر گذار باشد.

شاهرخی همچنین بر ضرورت توجه جدی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و گفت: در این راستا ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در شهرستانهای مختلف استان به صورت جدی ورود پیدا کنند.

وی همچنین بر ضرورت کیفی سازی برنامه های تولیدی در صدا و سیما تاکید کرد و گفت: همچنین کمیته حجاب و عفاف که زیر مجموعه کارگروه حقوق شهروندی استان است باید به صورت فعال تر با محوریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عمل کند.

امروز بی حجابی تنها مختص به خانم ها نیست

فرماندار خرم آباد نیز در این رابطه با بیان اینکه امروز بی حجابی تنها مختص به خانم ها نیست افزود: برخی از آقایان نیز مصداق کامل بی حجابی و بد حجابی در جامعه هستند.

مرتضی ولی پوری با اشاره به نقش دستگاههای فرهنگی در این رابطه عنوان کرد: دستگاههای فرهنگی می توانند در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه نقش بسیار برجسته ای را ایفا کنند.

وی با تاکید بر اینکه حفظ حجاب و عفاف از خود دستگاههای اجرایی آغاز شود ادامه داد: همچنین صدا و سیما نیز می تواند در این زمینه تاثیر گذار باشد چرا که برخی از فیلم ها و سریالهایی که در صدا و سیما پخش می شود شرم آور است.

برگزاری کارگاههای تخصصی در حوزه حجاب و عفاف در دستور کار قرار گیرد

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این جلسه با تاکید بر تقویت و احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه عنوان کرد: در این راستا نقش صدا و سیما بسیار موثر است.

علی قربانی با اشاره به تولید برخی فیلم ها و سریالها در صدا و سیما بیان داشت: در این فیلم ها خدمتگذار یک خانه با چادر، با حجاب و فردی با ایمان جلوه می دهند که همواره با خدا راز و نیاز می کند.

وی ادامه داد: این در حالیست که در مقابل فرد مرفه را انسانی موفق، بدون حجاب، و ... معرفی می کند که راز و نیاز هم با خدا ندارد ولی همیشه در زندگی خود مشکلی نداشته و موفق است.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه عنوان کرد: در این راستا برگزاری نشستهای علمی و کارگاههای تخصصی باید در دستگاههای اجرایی، مدارس، دانشگاهها و بین دیگر اقشار جامعه برگزار شود.

از طراحان لباسهای ایرانی - اسلامی حمایت شود

حجت الاسلام علی اسماعیلیان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت حمایت از طراحان لباس ایرانی - اسلامی در استان عنوان کرد: برخی از طراحهای لباس استان در کشور برند دارند اما به دلیل عدم حمایت از سوی دستگاههای اجرایی نمی توانند فعالیت داشته باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین بر ضرورت حمایت از سازمانهای غیر دولتی فرهنگی در این زمینه تاکید کرد.