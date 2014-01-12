برگزاری هفتمین جشن جهانی راهنمایان گردشگری در کرمان / حذف بم از فهرست تورهای گردشگری کلاسیک

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نورآقایی در نشست خبری هفتمین جشن راهنمایان گردشگری کشور که شب گذشته با حضور راهنمایان جامعه و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کشور برگزار شد گفت: این جشن از سال 86 هر سال در یکی از شهرهای ایران به مناسبت خاص برگزار می شود. امسال نیز قرار است که جامعه راهنمایان گردشگری و انجمن صنفی برای اولین بار این جشن را به صورت مشترک به مناسبت دهمین سال زلزله در شهر بم برگزار کنند. اگر این جشن را در شهر تبریز برگزار کردیم به دلیل ثبت جهانی آن و یا دلیل برگزار شدن جشن در ارومیه توجه به محیط زیست دریاچه بود.

وی ادامه داد: شهر بم بعد از زلزله از مسیر تورهای گردشگری کلاسیک ایران حذف شد و تا کنون روی خوش ندیده است. درحالی که استان کرمان همیشه جزو بهترین مقاصد گردشگری ایران بود. می‌خواهیم بیش از 700 نفر از راهنمایان گردشگری را به این جشن دعوت کنیم تا بهانه ای برای راه اندازی دوباره تورهای گردشگری بم باشد اما دلیل دیگر آن آماده شدن پرونده ثبت جهانی کویر لوت در فهرست میراث طبیعی یونسکوست.

حذف شدن بم از تورهای گردشگری کلاسیک

این راهنمای گردشگری بیان کرد: راهنمایان گردشگری از سی ام بهمن در شهر بم حضور پیدا می کنند تا در روز دوم اسفند روز جهانی راهنمایان را جشن بگیرند. بازدید از ارگ بم، دشت لوت، باغ ماهان و ایجاد حلقه انسانی برای حفاظت از ارگ بم از جمله برنامه های این جشن است. ضمن اینکه از آقای رحمانی موحد معاون گردشگری کشور و آقای نجفی، رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز دعوت شده است تا در این جشن شرکت کنند چرا که معاون گردشگری شرط حضورشان را منوط به همکاری مشترک جامعه و انجمن صنفی راهنمایان در برگزاری این جشن اعلام کرد و گفت حتی می تواند پرواز چارتری را در اختیار این جشن قرار دهد. با این حال مانند هر سال از مهمانان ویژه ای نیز دعوت خواهد شد.

وی گفت: قولهایی نیز بیمه دانا برای پشتیبانی این جشن داده است. این شرکت بیمه ای قبلا هم برای اولین بار یوز ایرانی را بیمه کرده بود. در این راه بانک گردشگری نیز به یاری می آیند.

این پژوهشگر گردشگری گفت: در کنار این برنامه، ویژه نامه ای منتشر خواهد شد که در آن تاثیر جشن در مقاصد میزبان، تاثیر جشن در تعامل بین راهنمایان و عملکرد انجمن ها و تشکل های گردشگری و نحوه برگزاری این جشن در کشورهای دیگر معرفی شده است. با این حال نمایشگاه عکسی نیز از توانمندی های استان برپا می شود.

نورآقایی درباره انتقاداتی که به این جشن مبنی بر بی نظمی موجود در آن می شود نیز گفت: در هیچ جای دنیا سراغ ندارید که جشنی با 700 نفر برگزار شود که از این مراسم منظم تر باشد. قطع به یقین هماهنگ کردن این تعداد افراد مشکل است اما از آنجا که همگی راهنمای گردشگری هستند به خوبی توانسته اند از عهده این برنامه برآیند. از سوی دیگر امسال هفتمین سالی است که این جشن برگزار می شود و هر سال مشکلات مورد بررسی قرار می گیرند و درصدد رفع آنها هستیم.

وی همچنین درباره حضور تعداد زیادی از راهنمایان گردشگری در سایت های تاریخی مانند ارگ بم گفت: چون تعدا گردشگرانی که به ایران سفر می کنند زیاد نیست عنوان می کنیم که حضور تعداد زیادی از گردشگران در یک سایت تاریخی مخرب است درحالی که در کشورهای دیگر این طور نیست و مردم برای رفتن به موزه صف می کشند با این حال ما در چند سال گذشته راهنمایان را به دو گروه تقسیم کرده ایم که هر کدام یک بخش از سایت های تاریخی استان میزبان را ببینند.

جبران کاستی سازمان میراث فرهنگی در آموزش راهنمایان

وی گفت: وظیفه سازمان میراث فرهنگی است که راهنمایان را با جاذبه های گردشگری آشنا کند و به آنها به صورت عملی هدایت کردن گردشگران را در یک تور گردشگری یاد بدهد اما متاسفانه این سازمان یک دوره 6 ماهه کلاس و یک نیم روز تور برگزار می کند و به راهنما کارت می دهد. ما این خلا را با برپایی تور گردشگری به یکی از شهرهای کشور آنهم یک بار در سال تنها ویژه راهنمایان جبران می کنیم.

نورآقایی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی باید نسبت به تبلیغ جاذبه های گردشگری هر استانی اقدام کند اما در این جشن می بینیم که راهنما جعبه های بزرگ کاتالوگ معرفی جاذبه های استانش را در میان راهنمایان گردشگری شهرهای دیگر پخش می کند.

ژاله ابراهیمی هم از راهنمایان گردشگری گفت: نحوه برگزاری این جشن در ایران با جشن کشورهای دیگر طبق گفته متولیان در سازمان WFTGA متفاوت است چرا که در آن برنامه ها تنها یک سخنرانی و بازدید از یک جاذبه وجود دارد درحالی که برنامه ایران مفصل تر برگزار می شود.

وی ادامه داد: اکنون تعداد انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری در استانها، 18 انجمن است که تا قبل از برپایی جشن به 19 انجمن ارتفا می یابد اما این مسئله نیز باید در نظر گرفته شود که برگزاری این جشن باعث شده تا انجمن های استانی شکل بگیرد وگرنه تشکیل این انجمن ها و گردهم آوردن راهنمایان در کنار هم یک مسئله بحرانی بود. چرا که وقتی جشن برگزار نمی شد، راهنمایان با هم ارتباطی نیز نداشتند اما اکنون کنش بوجود آمده بین آنها بسیار مطلوب است. چرا که در تعامل با یکدیگر نه تنها با نوع فعالت هم آشنا می شوند بلکه یک روز از سال را در کنار هم روز جهانی راهنمایان را جشن می گیرند.

برگزاری کنسرت در ارگ بم

در ادامه این نشست خبری، عباس پیرمرادیان، رییس هیأت‌ مدیره‌ جامعه‌ راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی هم گفت: زمانی بود که 20 اتوبوس از فرانسه برای برگزاری کنسرت به ارگ بم آمدند اکنون سالی یک بار هم تور به سمت بم نیست که ببریم.

وی ادامه داد: در طول سالهای گذشته با سازمان میراث فرهنگی جشنی را در تهران برگزار و از تعدادی از افراد هم تقدیر می کردیم اما امسال قرار شده تا با همکاری انجمن صنفی این جشن در کرمان برگزار شود.