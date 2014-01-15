اوراق گواهی تسهیلات مسکن به فرابورس بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام مدیریت بازار فرابورس کلیه نمادهای معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد و محدودیت حجمی هر سفارش به تعداد 90 ورقه امروز چهارشنبه 25 دی ماه بازگشایی شد.

بر این اساس نماد های معاملاتی تسه8911 ، تسه8912 ، تسه9001 ، تسه9002 ، تسه9003 ، تسه9004 ، تسه9005 ، تسه9006 ، تسه9007 ، تسه9008 ، تسه9009، تسه9010 ، تسه9011 ، تسه9012 ، تسه9101 ، تسه9102 ، تسه9103، تسه9104 ، تسه9105 ، تسه9106 ، تسه9107 ، تسه9108 ، تسه9109 ، تسه9110، تسه9111 ، تسه9112 ، تسه9201 ، تسه9202 ، تسه9203 ، تسه9204، تسه9205 ، تسه9206 ، تسه9207 ، تسه9208 ، تسه9209 قابل معامله هستند.