علل بروز مسمومیت در پردیس در دست بررسی است/ آمارهای اعلامی از مبتلایان قابل استناد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین چاوشی شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی شهر جدید پردیس که پس از شیوع نوعی مسمومیت در این شهر مملو از مراجعان شده بود، در میان خبرنگاران اظهار داشت: مردم نگران نباشند چراکه مشکل خاصی در زمینه کیفیت سلامت پردیس ایجاد نشده است.

وی با اشاره به آنچه طی سه روز گذشته پیرامون بروز مسمومیت ها در پردیس روی داده است، خاطرنشان کرد: حسب گزارشات فرمانداری شهرستان پردیس به استانداری تهران، نگرانی هایی بین برخی شهروندان ایجاد شده بود مبنی بر اینکه افرادی با علائمی مشخص به مراکز درمانی مراجعه می کنند و احتمالاً دچار برخی مسمومیت ها و یا بیماری های ویروسی شده اند.

این مسئول ادامه داد: طبق پیگیری ها و کنترل هایی که از سوی مجموعه فرمانداری شهرستان پردیس و ستادهای مربوطه در این شهرستان انجام گرفت مشخص شد که موضوع نگران کننده ای در این خصوص وجود ندارد.

چاوشی اضافه کرد: در این میان احتمالاتی نظیر شکستگی لوله آب شبکه انتقال، نشت فاضلاب و بیماری های ویروسی مطرح شد که با توجه به محدودیت های مراکز درمانی و بیمارستانی در شهرستان پردیس از سویی و خصیصه ای همچون افزایش بیماری های ویروسی در فصول سرد سال این احتمال وجود دارد که مسائل پیش آمده در این سه روز بر اثر شیوع نوعی ویروس باشد.

آمار مبتلایان قابل توجه نیست

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران افزود: هرچند ناراحتی و نگرانی حتی یک شهروند برای مجموعه مسئولان محلی، استانی و کشوری دردناک و مهم است، اما آمار افراد مبتلا به این ویروس نسبت به جمعیت کثیر پردیس قابل توجه نیست.

وی از تداوم پیگیری های نهادهای ذی ربط برای کشف علت با علل دقیق تر بروز این مسائل خبر داد و گفت: در این زمینه دستگاه های مربوطه نظیر دانشگاه شهید بهشتی با دقت کافی پیگیر رفع مشکلات هستند تا خدای نکرده مشکل خاصی در این زمینه ایجاد نشود؛ هرچند درمان مبتلایان به صورت سرپایی انجام شده و خوشبختانه مشکلی خاصی واقع نشده است.

این مسئول ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشات واصله از سوی نهادهای بهداشتی و درمانی منطقه تعداد مراجعه کنندگان به مراکز یاد شده روندی نزولی را در پیش گرفته و تعداد مراجعه کنندگان نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

آمارهای اعلامی از مبتلایان قابل استناد نیست

چاوشی با اشاره به آمارهای ضد و نقیضی که از مبتلایان به بیماری در رسانه های مختلف عنوان می شود، گفت: آمارهای اعلامی از مبتلایان قابل استناد نیست.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران ادامه داد: مراجعات به درمانگاه های مناطق مختلف به صورت روزانه انجام می شود، همه این مراجعه کنندگان که قابل تفکیک نیستند.

به گفته وی، علت دقیق بروز این بیماری در میان مردم شهر پردیس هنوز مشخص نیست، اما رعایت اصول بهداشتی و همچنین استفاده از آب جوشانده شده به عنوان اقدامی احتیاطی می تواند مفید باشد.

این مسئول تصریح کرد: یکی از دلایل ایجاد این مسائل می تواند آب باشد، اما طبق آخرین گزارش رسمی و کتبی شرکت آبفای شرق استان تهران آب شهر پردیس مشکل خاصی ندارد.

چاوشی با تأکید بر لزوم توسعه مراکز درمانی شهرستان پردیس اظهار داشت: شهرک پردیس به عنوان یکی از نقاط اقماری پایتخت در سایه اجرای طرح های انبوه سازی مسکن مهر حال به شهرستانی بزرگ و پرجمعیت در آینده بدل شده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران ادامه داد: ورود و بارگذاری چنین آمار جمعیتی قابل توجهی نیازمند لحاظ امور زیربنایی از جمله سرانه های بهداشتی و درمانی است.

وی اضافه کرد: مجموعه استانداری تهران از متولیان اجرای طرح های مسکن مهر که البته وارث پروژه های مذکور از گذشته هستند، انتظار دارد تا در تداوم چاره جویی های خود تدابیری را اتخاذ کنند که طی آن کاستی های موجود خود را در قالبی آزار دهنده به جمعیت آینده ساکن در این شهر و شهرستان نشان ندهد.