به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی شنبه شب آیین افتتاح یک واحد گلخانه هیدروپونیک سبزی و صیفی در ارومیه اظهار کرد: تغییر الگوی کشت به سمت سیستم‌های کم‌آب‌بر، راهبرد اصلی جهاد کشاورزی است؛ به نحوی که در این واحدهای مدرن، میزان مصرف آب نسبت به شیوه‌های سنتی به کمتر از یک‌ دهم کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به مزیت‌های اقتصادی کشت‌های گلخانه‌ای افزود: علاوه بر بهره‌وری بالا در مصرف منابع آبی، کیفیت محصول تولیدی در این واحدها ارتقا یافته و سود بیشتری برای تولیدکنندگان به همراه دارد که این امر بستر مناسبی برای توسعه صادرات محسوب می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش در محصولات کشاورزی استان تصریح کرد: آذربایجان‌غربی در تولید بسیاری از محصولات رتبه‌های برتر کشور را در اختیار دارد، اما برای توسعه صادرات پایدار، نیازمند «برندسازی تخصصی» و تکمیل حلقه‌های مفقوده زتجیره ارزش هستیم.



وی با اشاره به عزم جدی جهاد کشاورزی برای شکوفایی این بخش خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش در کشاورزی، فرآیندی زمان‌بر و نیازمند زیرساخت‌سازی اصولی است که این سازمان با جدیت در حال پیگیری و رفع خلاءهای موجود است.

در راستای تحقق راهبردهای ملی برای مدیریت منابع آبی، ارتقای ضریب امنیت غذایی و توسعه کشت‌های متراکم، یک واحد گلخانه‌ای مدرن هیدروپونیک سبزی و صیفی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرستان ارومیه در قالب رویداد اینوا، بدست استاندار آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.

این طرح تولیدی که در قالب برنامه‌های کلان تغییر الگوی کشت و گذار از کشاورزی سنتی به مدرن اجرا شده است، با حضور «رضا رحمانی» استاندار آذربایجان‌غربی و «محمدرضا اصغری» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، در روستای «شمس‌حاجیان» از توابع دهستان بالانج افتتاح و رسماً وارد چرخه تولید ملی محصولات سبزی و صیفی شد.

اجرای این واحد گلخانه‌ای به مساحت ۸ هزار مترمربع، نمادی از مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشاورزی است. از مجموع ۵۲۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای این پروژه، ۴۴۸ میلیارد ریال آورده مستقیم بخش خصوصی بوده و ۷۲ میلیارد ریال نیز از محل تسهیلات بانکی حمایتی تامین شده است.

این پروژه که عملیات اجرایی آن از شهریور ماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، اکنون با بهره‌برداری کامل، زمینه اشتغال پایدار برای ۲۴ نفر (۸ نفر مستقیم و ۱۶ نفر غیرمستقیم) را فراهم کرده است.



افزایش تولید در واحد سطح، کاهش چشمگیر مصرف آب و کنترل آفات از جمله دستاوردهای این واحد تولیدی است که در شرایط کنونی اقلیمی کشور، اهمیت دوچندان دارد.