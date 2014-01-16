به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره بین المللی جام جم شب گذشته چهارشنبه 25 دی ماه با تجلیل از خانواده شهدا، هنرمندان و برگزیدگان این دوره از جشنواره با حضور عزت‌الله ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما، دیگر مدیران و جمع گسترده‌ای از هنرمندان به کار خود پایان داد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره علی دارابی معاون سیما در سخنانی ضمن تشکر از همکاران خود، از جان باختگان "معراجی‌ها" یاد کرد که در شهرک سینمایی دفاع مقدس جان خود را از دست دادند.

وی افزود: جشنواره بین المللی جام جم فرصتی برای تضارب آرا و بستری برای توسعه فعالیت‌ها است. چنین جشنواره هایی زمینه جذب بهتر استعدادها و انتقال تجارب و امکان مقایسه کارها را فراهم می‌سازد.

دارابی با بیان اینکه جای خالی جشنواره تلویزیون در رسانه ملی محسوس و ملموس بود، تأکید کرد: جشنواره بین‌المللی تلویزیونی جام‌جم به واقع جشن بزرگ سالانه تلویزیون است. رسانه‌ای که بازتاب‌دهنده انواع و اقسام جشنواره‌های داخلی و خارجی بوده است. حالا سه سال است خود صاحب جشنواره‌ای منظم و بزرگ و امسال با آثاری از 18 کشور جهان بین‌المللی شد.

معاون سیما بر استقلال رای داوران تاکید و تصریح کرد: امیدوارم جشنواره بین المللی جام جم در منطقه و جهان اسلام به رخدادی بزرگ تبدیل شود و برای جهانیان پیام‌های نو و تازه‌ای داشته باشد. جشنواره بین المللی جام جم عرصه رفاقت و رقابت سالم و سازنده بوده و ارتقاء کیفی تولیدات تلویزیونی از اهداف بزرگ در پیام آن است.

در تلویزیون اشخاص پشت پرده نداریم



دارابی با تأکید بر اینکه همواره به دنبال شفاف‌سازی فرایند حمایت از آثار تولیدکنندگان از طریق حضور نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده در شوراهای مختلف سیما هستیم، یادآور شد: این موضوع ما را از تصمیم‌گیری‌های پنهانی و حکم‌های درک‌ناشدنی مبرا سازد. ما در تلویزیون حرف پنهان نداریم که اشخاصی در سایه و پشت پرده اعلام کنند و هرگز چهره خود را آشکار نسازند. ما صریح و شفاف در تعامل سازنده در خلق آثار ارزنده برای مخاطبان تلاش می‌کنیم.

معاون سیما فرصت را برای ارائه بیلان کار مغتنم شمرد و در خصوص کارنامه 10 ساله معاونت سیما توضیح داد: بیش از 1300 عنوان فیلم تلویزیونی در رسانه ملی از سال 1383 تاکنون تولید شده که بالغ بر 1000 عنوان از این فیلم ها در معاونت سیما بوده اند. همچنین در این مدت بیش از 441 عنوان سریال و مجموعه تلویزیونی تولید و پخش شده است.

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن مجموعه مشاغل، صنوف و حِرفی که برای تولید و پخش حوزه نمایش به کار گرفته می‌شود یک میلیون و سیصدهزار نفر روز سالانه ایجاد اشتغال شده است. به عبارت دیگر 15 هزار خانوار سالانه از محل تولیدات نمایشی روزی می‌برند.

دارابی ادامه داد: 145 عنوان تله‌فیلم و 62 عنوان سریال از آماری که ارائه کردم، در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بوده‌اند. در مباحث مربوط به برنامه‌های گفتگومحور، مستند و تركیبی نیز با باز كردن بیش از پیش عرصه‌ مخاطب به تلویزیون با نگاهی نو در انتخاباتِ ریاست جمهوری كه لبخند مَسرت را در چهره هموطنان ما گشود، و رهبری معظم انقلاب اسلامی صدا و سیما را به عنوان ركنی مهم و بزرگ در جابه‌جایی قدرت در جمهوری اسلامی ایران ستودند.

معاون سیما در خصوص برنامه‌های گفتگو محور نیز آمار داد: حدود صد و پنجاه و دو هزار و هشتصد ساعت برنامه گفتگومحور و تركیبی از سال 1384 تا آذر ماه 1392 روی آنتن رفته است.

برای راه‌اندازی 10 شبکه تخصصی آماده‌ایم

وی همچنین در زمینه راه اندازی شبکه‌های تخصصی اضافه کرد: نیاز به تأسیس و راه‌اندازی شبكه‌های تخصصی در جهت پوشش سلایق و نیازهای مختلف مخاطبان با گرایش‌ها، سلایق و نیازهای متفاوت، رسانه ملی را بر آن داشت تا با همتی مضاعف در رشد كمی شبكه‌های تلویزیونی بكوشد. كوششی كه اكنون ثمره آن در شاخه‌های نورسته‌ای نظیر شبكه‌های مستند، ورزش، نمایش، پویا، سلامت، تماشا و نسیم به بار نشسته است که در صورت تأمین اعتبار از سوی دولت و مجلس طرح راه‌اندازی بیش از 10 شبکه تخصصی آماده است که به مرحله اجرا درخواهد آمد.

معاون سیما تلویزیون ایران را دارای مسئولیت خطیر و حساس خواند و تأکید کرد: تلویزیون ایران فعالیت مستقل و فراجناحی دارد و به جناح و گرایش سیاسی خاصی وابستگی ندارد. تلویزیون متعلق به همه است. افزون بر این به گروه و قشر خاصی هم اختصاص ندارد. شبکه‌های تخصصی سیما پاسخ به این نیاز است و هر قشر، گروه و صنف می توانند به شبکه مورد علاقه خود رجوع کنند.

دارابی بر طبق آخرین نظرسنجی‌های سازمان در آبان امسال گفت: میانگین مدت تماشای تلویزیون در ایران بیش از سه ساعت در روز است و سریال‌های ایرانی هم بیشترین مخاطب را دارد. این میزان علاقمندی و اختصاص وقت از سوی مخاطبان مسؤولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

عصر رشد اسلام‌گرایی پیش روی ماست

وی ادامه صحبت‌های خود را به بحث درخصوص عصر آینده اختصاص داد و افزود: آدم‌های ماشینی که در مزارع، کارخانجات و ادارات به جای انسان ها کار می‌کنند آینده دنیای ماست. عصری که در سایه کاهش مرگ و میر و بالارفتن مؤلفه‌های زندگی امید به زندگی به بالای 130 سال می‌رسد و جوامع کهنسالی را در پیش رو داریم که به شدت از نبود نیروی انسانی جوان و مولد رنج می‌برد.

معاون سیما عصر متنوع و متکثر آینده را زمانی برای رشد اسلام‌گرایی خواند و یادآور شد: بیداری اسلامی راه خود را باز کرده است و مخالفت با نژادپرستی و آپارتاید، ظلم و اشغالگری با مقابله قاطع مردم در سراسر جهان روبرو خواهد شد. عصر آینده فرهنگ و تمدن نوین اسلامی موقعیت برجسته‌ای را از آن خود خواهد کرد. همه این تنوع و تضادها که خود از ویژگی‌های عصر آینده است مسئولیت ما را در خلق آثار جذاب، فراملی و پرمخاطب جدی‌تر می‌کند.

دارابی در پایان به سخن یکی از برنامه‌سازان برگزیده بخش بین‌الملل از نروژ اشاره کرد و گفت: او که اثری درباره غزه و فلسطین تولید کرده به من ‌گفت که ما صدای خاموشان هستیم و جشنواره بین‌المللی تلویزیونی جام‌جم صدای خاموشان جهان است. امید آنکه در سال های آینده شاهد درخشش بیشتر تولیدات و آثار جشنواره باشیم.