تعیین مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه "ایران"

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه رياست دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه با حضور حجت الاسلام والمسلمين محمديان رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و دكتر سيد جواد حاجي مير اسماعيلي رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران فردا برگزار می شود.

دانشگاه علوم پزشکی ایران پس از احیای مجدد دارای یک دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که اکنون در ادامه روند جداسازی و احیای مجدد دانشگاه حجت الاسلام والمسلمين عيسوي به عنوان مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکی ایران تعیین شد.

حجت الاسلام والمسلمين عيسي زاده مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکی تهران از ادغام تا زمان احیا مسئولیت این دفتر را برعهده داشت.

حجت الاسلام والمسلمين عيسوي پیش از این نیز مسئولیت دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکی ایران را برعهده داشت.



