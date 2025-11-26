به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی‌مهر ظهر چهارشنبه در بازدید از محل برگزاری جشنواره بزرگ برگریزان اظهار کرد: برگزاری جشن برگریزان فرصت مناسبی برای احیای گردشگری پاییزی همدان است.

وی افزود: این جشنواره با برنامه‌ریزی و هماهنگی مطلوب دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و می‌تواند ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری همدان را در سطح ملی معرفی کند.

ربانی‌مهر با قدردانی از برنامه‌ریزی سازمان فرهنگی شهرداری همدان در حوزه نشاط اجتماعی خاطرنشان کرد: ویژه‌تر شدن این جشنواره در سال جاری نشان‌دهنده توجه مدیریت شهری به توسعه رویدادهای گردشگری و فرهنگی است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان ادامه داد: جشنواره‌های پاییزی از محورهای مهم نشاط اجتماعی در استان است. امسال بیش از یکصد برنامه، جشنواره و نمایشگاه در همدان برگزار شد که با استقبال مناسب مردم همراه بود.

ربانی‌مهر همچنین با اشاره به برگزاری جشن برگریزان پاییزی در قالب برنامه‌ای متفاوت گفت: این جشن با محوریت توانمندسازی‌های محلی و گردشگری، همراه با برنامه‌های متنوع جانبی در سطح استان برگزار خواهد شد.