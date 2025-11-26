  1. استانها
  2. همدان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

ربانی‌مهر: جشن برگریزان ظرفیت‌های گردشگری همدان را ملی می‌کند

همدان – مدیرکل اجتماعی استانداری همدان با اشاره به آغاز جشن بزرگ برگریزان گفت: این رویداد پاییزی می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری همدان را در سطح ملی معرفی و تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی‌مهر ظهر چهارشنبه در بازدید از محل برگزاری جشنواره بزرگ برگریزان اظهار کرد: برگزاری جشن برگریزان فرصت مناسبی برای احیای گردشگری پاییزی همدان است.

وی افزود: این جشنواره با برنامه‌ریزی و هماهنگی مطلوب دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و می‌تواند ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری همدان را در سطح ملی معرفی کند.

ربانی‌مهر با قدردانی از برنامه‌ریزی سازمان فرهنگی شهرداری همدان در حوزه نشاط اجتماعی خاطرنشان کرد: ویژه‌تر شدن این جشنواره در سال جاری نشان‌دهنده توجه مدیریت شهری به توسعه رویدادهای گردشگری و فرهنگی است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان ادامه داد: جشنواره‌های پاییزی از محورهای مهم نشاط اجتماعی در استان است. امسال بیش از یکصد برنامه، جشنواره و نمایشگاه در همدان برگزار شد که با استقبال مناسب مردم همراه بود.

ربانی‌مهر همچنین با اشاره به برگزاری جشن برگریزان پاییزی در قالب برنامه‌ای متفاوت گفت: این جشن با محوریت توانمندسازی‌های محلی و گردشگری، همراه با برنامه‌های متنوع جانبی در سطح استان برگزار خواهد شد.

    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      2 0
      پاسخ
      لطفا وقتی جشن پاییزی به این زیبایی برگزار میکنید به فکر حجاب و فضایی که ایجاد میشه هم باشید
    • بنت الحسین IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام خدمت مسئولینی که زحمت می‌کشند و به فکر شادی مردم هستند، ولی از شما تقاضا می‌شود که این زحمات در راه خدا باشد ،از آنجا که بنده در این جشن حضور پیدا کردم ،ولی متاسفانه شاهد بسیاری از بی فرهنگی ها بودم. همچین جشن هایی که بدون نظارت بر چگونگی پوشش و رفتار مردم است چیزی بیش از اسراف پول نیست! ما مخالف شادی مردم نیستیم بلکه خواستار شادی هستیم،ولی نه چیزی که به اسم شادی پوشش نامناسب ،بی حیایی و... شکل بگیرد.اگر جشنی برگزار میکنید درست و آموزنده باشد.

