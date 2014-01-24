عامل انتقال تروریستهای انتحاری به دام ارتش لبنان افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار نوشت ارتش لبنان، اطلاعاتی را در خصوص ورود یک تروریست انتحاری سعودی به لبنان دریافت کرد که این امر به دستگیری فردی منجر شد که به انتقال انتحاری ها به لبنان و آماده کردن آنها اقدام می کرد.

این روزنامه نوشت عملیات امنیتی ارتش لبنان که پس از درگیری ماجدالماجد سرکرده سعودی گروه تروریستی عبدالله عزام آغاز شد، همچنان به ویژه در البقاع ادامه دارد و جدیدترین صید ارزشمند ارتش، شیخ عمر الاطرش اعلام شده است.

اطلاعات به این اشاره می کند الاطرش متهم به انتقال خودروها و تامین پلاکهای تقلبی و انتقال افراد مسلح به داخل سوریه و فراهم کردن پناهگاه برای کسانی که متهم به رابطه با گروههای تروریستی عبدالله عزام و جبهه النصره و داعش هستند و نیز نقش لجستیکی در تسهیل ورود خودروهای بمبگذاری شده داشته است

روزنامه الاخبار نوشت سازمان اطلاعات ارتش لبنان چند روز پیش اطلاعاتی را از سازمان اطلاعات آمریکا دریافت کرد مبنی بر ورود یک تروریست سعودی به لبنان که در حال آماده سازی عملیات انتحاری در لبنان است.

بلافاصله سازمان اطلاعات ارتش لبنان پس از تکمیل اطلاعات و انجام تحقیقات لازم، با ایجاد کمینی، شیخ الاطرش را به دام انداخت که مشخص شد مدارک و تجهیزاتی در اختیار دارد که حاوی اطلاعات امنیتی حساسی است.

این منبع نوشت الاطرش بلافاصله به مقر وزارت دفاع لبنان در الیرزه منتقل شد به طوری که وی در بازجویی های اولیه اعتراف کرده است در عملیات انتقال تروریستهای انتحاری و راهنمایی آنها و نیز ارتباط مستقیم با گروههای افراطی مسئول انفجارهای تروریستی جنوب بیروت و الهرمل اعتراف کرده است.