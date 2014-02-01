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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۲

عملیات ارتش لبنان علیه گروههای مسلح در مرز سوریه/ تروریستها به نقطه نامعلومی گریختند

عملیات ارتش لبنان علیه گروههای مسلح در مرز سوریه/ تروریستها به نقطه نامعلومی گریختند

منابع امنیتی در لبنان از درگیری ارتش لبنان با گروههای مسلح در نقاط مرزی با سوریه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی در لبنان از درگیری ارتش لبنان با گروههای مسلح در نزدیکی مرز سوریه خبر می دهند.

بنابراین گزارش، ارتش لبنان اخیرا منطقه کوهستانی نزدیک به منطقه "وادی خالد" در مرز با سوریه را محاصره کرده و با گروههای تروریستی و مسلح که در این منطقه مخفی شده اند درگیر شده بود.

منابع امنیتی هنوز خبری درباره تابعیت این گروههای مسلح منتشر نکرده اند، اما از فرار گروههای مسلح از منطقه وادی خالد و گریختن آنها به منطقه ای نامعلوم خبر داده اند.

عملیات ارتش لبنان علیه گروههای مسلح پس از پرتاب دو فروند خمپاره به برخی مناطق شهر عکار آغاز شده بود.

کد مطلب 2225923

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