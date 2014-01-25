برگزیدگان بخش کتب جایزه ادبی یوسف انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران بخش مجموعه داستانهای چاپ شده ششمین دوره جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس - جایزه ادبی یوسف - در جلسهای که با حضو راضیه تجار، رحیم مخدومی (دبیر علمی جشنواره)، جهانگیر خسروشاهی، خسرو باباخانی، محمدعلی قربانی، محمدرضا شرفیخبوشان و گلعلی بابایی (رئیس سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس) در محل موسسه رسانهای هنری اوج برگزار شد، برترینهای خود را در این بخش اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه، داوران با ظرافت و دقت نظر فراوان پس از بحث و بررسی تخصصی و کارشناسانه در خصوص داستانهای برتر راه یافته به مرحله پایانی، در نهایت 3 داستان را به عنوان اثر برگزیده و 5 داستان را شایسته تقدیر دانستند.
در این دوره از جشنواره و در بخش کتب چاپی، تعداد 749 داستان کوتاه دفاع مقدس از 244 نویسنده که آثارشان در 29 مجموعه به صورت مستقل یا مشترک در سالهای 90 و 91 به چاپ رسیده است، به رقابت گذاشته شد.
اسامی داستانها و نویسندگان برگزیده و تقدیری این بخش، در مراسم اختتامیه جشنواره که در اواخر بهمن ماه سال جاری برگزار میشود، اعلام خواهد شد.
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