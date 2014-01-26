برنامه های دهه مبارک فجر باید تاثیرگذار و ماندگار باشد/ بهره برداری از 580 پروژه در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح یکشنبه در نشست ستاد دهه فجر استان مرکزی با تاکید بر اینکه 22 بهمن حضور در صحنه برای نمایش اقتدار و عزت ملتی بزرگ است، افزود: بذر انقلاب در دل اقشار ملت به دست امام(ره) کاشته شد و امروز این نهال باید به سمت بهره برداری از ثمرات 35 ساله خود حرکت کند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی حفظ نظام و انقلاب اسلامی ایران است گفت: اگر ملت ایران با قدرت و انسجام پشت سر امام و رهبر حرکت نکنند، ایران نیز در برنامه استکبار جهانی بعد از عراق، لبنان و سوریه است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر اینکه استان مرکزی خواستگاه علما و فضلای بسیار بزرگی در جهان اسلام است، اضافه کرد: اقشار ملت ایران با حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه در هر شرایط جوی ایستادگی بر سر آرمان های امام راحل(ره) و شهدای انقلاب را به جهانیان نشان می دهند.

22 بهمن صحنه اقتدار ملت ایران

آیت الله دری نجف آبادی 22 بهمن را صحنه اقتدار و وحدت ملت ایران دانست و اظهار کرد: ملت ایران بار دیگر با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن ایستادگی پای آرمان های انقلاب اسلامی، امام راحل (قدس)،آرمان های رهبری را به جهانیان نمایش خواهند داد.

وی با بیان اینکه ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی وحدت، قدرت، حکمت و اقتدار مقابل توطئه های دشمنان را همواره پیشه خود قرار دادند، تصریح کرد: این ملت قهرمان به رهبری امام خمینی(ره) روی پای خود ایستادند و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند.

امام جمعه اراک با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن باید از روی ایمان، اعتقاد و باور باشد، گفت: تنها راه ایستادگی در برابر توطئه های دشمنان وحدت و انسجام ملت ایران است.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه امروز ما در موضوعات گوناگون و نسبت به اعمال گذشتگان خود قضاوت می کنیم، افزود: اکنون باید آثاری نیکو از ما به جا بماند که قضاوت آیندگان در مورد رفتار و اعمال ما پسندیده باشد.



وی با اشاره به اینکه باید پرچم اسلام را آنگونه که از گذشتگان گرفتیم به آیندگان بدهیم، تصریح کرد: مجاهدت و فداکاری در راه اسلام همواره باقی و جاودانه خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در پایان با تاکید بر اینکه هر کشوری با تولید آباد می شود نه با مصرف، اضافه کرد: اقشار جامعه در هر جایگاهی باید با هدف دست به تلاش و کوششی روز افزون زده و ایران اسلامی را به جایگاه اصلی خود برسانند.

بهره برداری از 580 پروژه در استان مرکزی

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی، در این نشست، از بهره برداری 580 پروژه در این استان همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد و افزود: جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور گسترده مردم برگزار شود.

شکرالله حسن بیگی با تاکید بر حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ایران در برنامه های این ایام، گفت: انقلاب اسلامی ایران ریشه مردمی داشته و پیروزی انقلاب به همت مردمی در پیروی از امام راحل (قدس) بود.

وی با بیان اینکه در ستاد دهه مبارک فجر امسال بر حضور فعال جوانان تاکید شد، اضافه کرد: توجه به محتوا و کیفیت برنامه های این ایام ضروری است.

برگزاری راهپمایی 22 بهمن در 130 نقطه استان

رییس ستاد دهه فجر استان مرکزی، در این نشست، با بیان اینکه سال گذشته در 130 نقطه استان راهپیمایی 22 بهمن برگزار شد، گفت: امسال نیز در 130 نقطه شهری و روستایی استان مرکزی راهپیمایی 22 بهمن با حضور گسترده مردم استان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام عباس هاشمی با بیان اینکه 12 کمیته شهرستانی ستاد دهه فجر در قالب 230 کمیته فعالیت خود را در راستای برگزاری هر چه بهتر برنامه های این ایام تشکیل داد، افزود: 25 ستاد در بخش ها و شهرها و 200 ستاد روستایی به همت کمیته روستایی و عشایری تشکیل شد.

رییس ستاد دهه فجر استان مرکزی برپایی نمایشگاه های علمی و هنری، افتتاح پروژه ها، کرسی های آزاد اندیشی، تئاتر خیابانی، ویزیت رایگان، اهدای جهزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد، نور افشانی آسمان شهر های استان در شب 22 بهمن، 500 مسابقه ورزشی را از برنامه های سسی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد.

برگزاری 3500 برنامه در ایام الله دهه فجر

حجت الاسلام هاشمی با بیان اینکه در سال گذشته سه هزار و 500 برنامه در این ایام برگزار شد، اظهار کرد: برنامه های سال جاری با توجه به کیفیت 20 درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از اجرای سرود 1357 نفره دانش آموزان در روز 22 بهمن خبر داد و افزود: نواختن زنگ انقلاب در مدارس استان، تشکیل بیش از 50 کمیته مردمی و محله ای، جشن انقلاب با عنوان 10 شب، 10 محله در مساجد و مسابقات فرهنگی هنری از دیگر بخش های برنامه دهه مبارک فجر امسال است.

رییس ستاد دهه فجر استان مرکزی برگزاری مراسم 12 بهمن در 30 نقطه استان را آغاز کننده برنامه های ستاد دهه مبارک فجر دانست و گفت: برگزاری گفتمان با موضوعات انقلاب اسلامی، عفاف و حجاب، خودباوری در مدارس و مساجد، برگزاری 100 محفل انس با قرآن کریم، اعزام مبلغ به مناطق شهری و روستایی، جشن انقلاب در مساجد و کانون های فرهنگی هنری مساجد از دیگر برنامه های ستاد بزرگداشت دهه فجر است.

حجت الاسلام هاشمی اظهار کرد: گلباران بیت امام خمینی(ره) در روز 12 بهمن با حضور شورای اداری، گلباران حجره طلبگی حضرت امام(ره)، گلباران قبور شهدا و تجدید میثاق با آرمان های ایشان، تعویض پرچم قبور شهدا، گلباران قبور شهدا و به صدا در آمدن ناقوس کلیسای مسروب توسط ارامنه از دیگر برنامه های دهه مبارک فجر امسال است.