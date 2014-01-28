جشنواره ملی عکس تالاب میقان به نیمه راه رسید/ 73 نفر به بخش پایانی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با همت چند تن از عکاسان حرفه ای استان، سازمان های مردم نهاد، محیط زیست و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حمایت تعدادی از صنایع استان برگزار شد.

این جشنواره با عنوان "درنا پرنده مهمان" از تمام عکاسان کشور و علاقمندان عکاسی دعوت کرد که جاذبه های تالاب میقان اراک را که زیستگاه فصلی پرندگان مهاجر از جمله درنای سیبری است را به ثبت برسانند تا در کنار تمام تهدیدها، فرصتی برای معرفی این منطقه زیبا به کشور فراهم شود.

همه این شهر را شهری آلوده تلقی می کنند

مدیرعامل خانه تشکل های مردمی استان مرکزی گفت: با توجه به دلیل مشکلات حاد آلودگی هوای اراک، همه این شهر را شهری آلوده تلقی می کنند و به همین دلیل لازم دیدیم تا با برگزاری چنین جشنواره ای، به معرفی تالاب میقان به عنوان منطقه ای باارزش و جذاب بپردازیم، زیرا مطمئن هستیم که بسیاری از مردم شهر اراک از جاذبه ها و پتانسیل های آن بی خبرند و آن را از نزدیک ندیده اند.

سیاوش آقاخانی با بیان اینکه تخریب ها باید تبدیل به فرصت شوند، افزود: فراخوان جشنواره آگاهی از این موضوع است که مردم بدانند که آب این تالاب به کویر نمی ریزد که از بین برود بلکه این آب می رود تا کویر را زنده نگه دارد.

وی ادامه داد: از طرفی این جشنواره فرصتی برای توجه دادن و معرفی این جاذبه توسط خود مردم است، یعنی اینکه از خود مردم خواسته شده تا به این منطقه بروند عکاسی کنند و جاذبه هایش را معرفی کنند.

این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه برگزاری چنین جشنواره هایی راه را برای مشارکت و تغییر نگرش مردم در حفظ محیط زیست هموار می کند، اظهار کرد: باید این فرهنگ سازی از یک جایی شروع شود و استمرار و تداوم داشته باشد تا نتیجه بدهد.

آقاخانی گفت: برگزاری جشنواره و نمایشگاه عکس تالاب میقان، بخشی از پیشگیریِ اتفاق ناگواری است که در حال وقوع است.

وی با ابراز تاسف از گیر کردن پرندگان مهاجر تالاب در حصار سرما افزود: متاسفانه به دلیل بارش های برف و سرمای شدید تعدادی از پرندگان مهاجر خصوصا درناها که موفق به ترک تالاب پس از اولین بارش برف نشده بودند، با مشکل کمبود غذا و یخ زدگی مواجه شدند.

آقاخانی ادامه داد: متاسفانه زمانی که یکی از تورهای این جشنواره با حضور عکاسان حرفه ای کشور در تالاب میقان برپا شد، با صحنه های ناگواری از یخ زدگی این پرندگان مواجه شدیم که با هدف اصلی جشنواره که معرفی و نگاه توریستی به تالاب بود، مغایرت داشت.

تا کنون چندین نوبت غذادهی به پرندگان انجام شده است

وی افزود: البته تا کنون چندین نوبت غذادهی به پرندگان انجام شده است ولی اتفاقاتی از این دست تذکر و هشداری است برای همکاری بیشتر مردم و حمایت های مسئولین تا نام زیستگاه و منطقه ویژه میقان خدشه دار نشود.

دبیر جشنواره ملی عکس تالاب میقان نیزگفت: این جشنواره با هدف جهانی کردن تالاب میقان به عنوان بهترین منطقه زیست محیطی کویری است.

مجید نوری ادامه داد: این جشنواره در پنج بخش مجزای حرفه‌ای، آماتور، کودک (زیر 12 سال)، فرصت ها ، آسیب ها و تهدیدها و بخش انتخاب مردمی برگزار خواهد شد.

وی افزود: محورهای جشنواره شامل "درنا گنجینه پرندگان استان مرکزی"، "تالاب میقان جاذبه ها و چشم اندازها"، "چشم اندازهای کویری فرصت ها و تهدیدها " است.

نوری در خصوص بخش مردمی گفت: در این بخش به بهترین عکسی که از سوی مردم انتخاب شده جایزه ویژه ای تعلق خواهد گرفت.

دبیر جشنواره با بیان اینکه فرصت شرکت در این جشنواره تا پایان دی ماه بود، اضافه کرد: پس از پایان مهلت مقرر 2 هزار و 357 عکس از 368 عکاس از سراسر کشور به دبیرخانه رسید.

درنا گنجینه پرندگان استان مرکزی

وی ادامه داد: مرحله اول داوری عکس‌های دریافت شده توسط محمد وروانی فراهانی، سید مهرداد شریفی و بهمن وفایی نژاد انجام شد که از میان تعداد مذکور، تعداد 73 اثر را در چهار بخش حرفه ای- آماتور- فرصتها ، آسیب ها ، تهدیدها – کودک برای مرحله نهایی معرفی کردند.

نوری ادامه داد: در بخش حرفه ای میلاد ممتاز فرجاد با 2 عکس، امید جعفر نژاد (2 عکس)، ساسان نژادی (1 عکس)، سهراب نیازی (1 عکس)، محمود کلنگری (6 عکس)، علی صالحی (1 عکس)، امیر قادری (2 عکس)، مهدی سعادت (3 عکس) ، علی اکبری (1 عکس)، ایمان حامی خواه (1 عکس)، فرزین خلجی( 4 عکس)، محمد ربون (1 عکس) ، جابر غلامی (1 عکس) ،علی اصغر اباذری (1 عکس)، ابوالفضل امیری ( 1 عکس)، حمید گردان (2 عکس)، مهدی طاهری (1 عکس)، حمیده سلیم نژاد (3 عکس) ، اله ویردی علیپور قوزجاق (1 عکس)، ابراهیم سیسان (1 عکس) ، زهرا کسایی پور( 2 عکس) و کسری کاکایی با یک عکس به مرحله نهایی راه یافتند.

وی راه یافتگان بخش آماتور را اینطور معرفی کرد:حمید حاجی حسینی با (3 عکس)، عمران حاجیان (2 عکس)، محمد امین فنایی (1 عکس)، علی بهادری (1 عکس)، مهدی تاج آباد (1 عکس)، صدیقه نوده فراهانی ( 1 عکس) ، سید میثم حیدری (1 عکس) ، زهره صادقی ( 1 عکس)، رضا ستوده نیا (2 عکس) ، زهره حسینی(1 عکس) ، ابوالفضل شانقی( 4 عکس) ، محمدرضا شانقی ( 1 عکس)، نیما زمانی (1 عکس) و محسن اوجاری با یک عکس به بخش نهایی راه یافتند.

اهمیت پاسداشت محیط زیست

نوری گفت: دربخش فرصت ها ، آسیب ها و تهدیدها، حمید حاجی حسینی با ( 1 عکس) ، زهرا امام قلی ( 1 عکس) ، روح اله صالحی (2 عکس)، جعفر مجیدی( 2 عکس) ، محمد امین حق بیدار( 1 عکس) ، کیارش آقاخانی ( 1 عکس)، ابوالفضل شانقی (1 عکس) ، فرشته زمانی (1 عکس) و عبدالرضا کاکایی با یک عکس در بخش پایانی جشنواره حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در بخش کودک محمد جواد رجبی ده با ( 1 عکس)، صبا نظام آبادی (1 عکس)، آریوبرزن نوری (1 عکس) و بهاره باجلان با یک عکس به بخش پایانی راه یافتند.

نوری ضمن تشکر از تمامی افرادی که آثار خود را به دیبرخانه ارسال کرده اند، گفت: این حضور پر رنگ نشان دهنده اهمیت پاسداشت محیط زیست و لزوم فرهنگ سازی این مهم توسط این دوستان بوده است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه آثار برتر از 13 بهمن مصادف با روز جهانی تالاب ها آغاز به کار خواهد کرد و تا 20 بهمن ادامه خواهد داشت و در روز 18 بهمن اختتامیه جشنواره با معرفی برترین ها برگزار خواهد شد.

نوری گفت: این جشنواره به همت انجمن زیست محیطی کیمیای سبز اراک ، موسسه رسش هنر نو و محیط زیست استان برگزار و تعدادی از شرکت های صنعتی به عنوان اسپانسر هزینه های برگزاری آن را برعهده دارند.

هرچند که در هفته های گذشته سرمای هوا باعث شد تا تعدادی از پرندگان مهمان در حصار سرما گیر بیفتند و برخی اسیر چنگال یخ زدگی و گرسنگی شوند اما شاید برپایی هرچه بهتر این جشنواره توجه بیشتر از قبل و حساسیت بیشتر این منطقه را به همگان متذکر شود.