مهمانان مهاجر تالاب میقان یخ زدند/ میزبانان اراکی پرندگان را یاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تالاب میقان اراک با آغاز فصل سرد میزبان نزدیک به 15 هزار درنای مهاجر از مناطق سیبری است، این مهمانان فصلی با بارش نخستین برف، این منطقه را به مقصد مناطق جنوبی و کشورهای آفریقایی ترک می کنند.



هرچند بیشتر این پرندگان با بارش اولین برف در هفته های گذشته زیستگاه میقان را ترک کردند، ولی مشکل کم آبی در تالاب های اطراف استان باعث شد که تعدادی از این پرندگان که که مهاجرت خو را به تاخیر انداخته و در تالاب بمانند. این تعداد پرنده هم اکنون گرفتار برف و سرما شده اند که همین موضوع زندگی آن ها را بطور جدی تهدید می کند.

به دلیل ضعف طعمه حیوانات درنده شده اند

طبق گزارش های محیط زیست استان مرکزی در روزهای گذشته بیشتر از 50 قطعه از این پرندگان دچار یخ زدگی و یا به دلیل ضعف طعمه حیوانات درنده شده اند و تعدادی نیز زخمی و سرمازده شده اند. هرچند محیط زیست و سازمان های مردمی و داوطلبان به یاری پرندگان شتافته اند؛ اما کمک به این پرندگان نیاز به همکاری و مساعدت بیشتر از سوی مردم و همچنین سایر سازمان ها را دارد.

مدیر کل محیط زیست استان مرکزی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون هفت هزار پرنده در تالاب میقان گرفتار برف و سرما شده اند که در صورت تاخیر در رسیدگی به آن ها شاهد تلفات بیشتری از این پرندگان خواهیم بود.

امیر انصاری با بیان اینکه تامین غذای برای این گونه های باارزش مهم ترین اقدامی است که باید صورت بگیرد افزود: تامین دانه و گندم اولویت اصلی جهت تغذیه این پرندگان گرفتار است که نیاز به کمک و حمایت مردم دارد.

وی ادامه داد: تاکنون یک تن گندم به وسیله محیط بانان، سازمان های زیست محیطی و علاقمندان به حیات وحش در چهار منطقه از این تالاب توزیع شده است.

تامین دانه و گندم اولویت اصلی جهت تغذیه این پرندگان

انصاری با اشاره به اینکه تمامی این یک تن گندم توسط خیرین تامین شده است، اظهار کرد: علاوه بر گروه های محیط زیست، حضور دوستداران محیط زیست و تشکل های مردمی حامی حیوانات در این روزها بسیار پررنگ بوده است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی از مردم شهر اراک و روستاهای حاشیه تالاب میقان خواست در امر کمک به پرندگان مهاجر، گرفتار شده در سرما و برف تالاب میقان همکاری بیشتری داشته باشند.

انصاری اظهار کرد: تهیه دانه و گندم، مشارکت در غذادهی به پرندگان و جلوگیری از شکار پرندگان کمک هایی است که بسیار می تواند تاثیر داشته باشد.

وی تالاب میقان را زیستگاه فصلی درناهای سیبری دانست و تصریح کرد: به جهت ارتفاع زیاد تالاب میقان، زمانی که دسته درناهای سیبری وارد کشور می‌شوند اولین نقطه‌ای که می‌بینند تالاب میقان اراک است.

وی اضافه کرد: برخی شرایط باعث شده بود که درناها در سال ۸۶ نیز مدت زمان بیشتری را در تالاب توقف کنند و گرفتار سرما و برف این منطقه شوند که این وضعیت آنان را در تأمین غذا با مشکل مواجه کرد، که در آن سال نیز به صورت دستی غذادهی شدند.

مدیر تشکل های مردم نهاد استان مرکزی نیز گفت: متاسفانه به دلیل اینکه تالاب های اطراف استان دچار کم آبی شده و خشک شده اند، تعدادی از پرندگان مهاجر از جمله درناها در تالاب میقان را ترک نکرده و در تالاب ماندند.

سرما و کمبود غذا باعث شده که غذا به اندازه کافی در محیط برای پرندگان نباشد

سیاوش آقاخانی با بیان اینکه این تعداد پرنده هم اکنون دچار سرما شده اند، افزود: سرما و کمبود غذا باعث شده که غذا به اندازه کافی در محیط برای پرندگان نباشد و به دلیل مشکل تغذیه این پرندگان ضعیف شوند و از بین بروند.

وی ادامه داد: این پرندگانِ ضعیف راحت تر در دام شکارچیان و حیوانات وحشی می افتند و بنابراین شاهدِ تلفات آن ها در این شرایط هستیم.

آقاخانی گفت: چندی پیش گروهی عکاس از سراسر کشور برای عکاسی از تالاب آمدند که در آن روز با حجم زیادی از پرندگان یخ زده مواجه شدیم که نقطه روشنی برای معرفی تالاب نبود.

وی ادامه داد: تلفات پرندگان همچنان ادامه دارد هرچند تعداد آن ها بطور واضح مشخص نیست، اما همین اهمیت موضوع را چند برابر می کند زیرا این پرندگان بعنوان مهمان در تالاب دچار چنین مشکلی شده اند.

مدیرعامل خانه تشکل های مردم نهاد استان گفت: مشکل سرما و یخ زدگی بیشتر برای پرندگان مهاجر پیش می آید زیرا پرندگان بومی با شرایط اقلیمی محیط سازگاری پیدا کرده اند و می توانند غذای مورد نیاز خود را از زمین های کشاورزی اطراف و پرواز در شهر بدست آورند.

سه نوبت برنامه غذادهی به پرندگان در تالاب

وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد تاکنون سه نوبت برنامه غذادهی به پرندگان در تالاب با کمک مردم انجام شده است، افزود: یک تن گندم توسط سازمان های مردم نهاد و حمایت برخی شرکت های صنعتی بعنوان اسپانسر محیط زیست خریداری شده است و در تالاب پاشیده شده است.

آقاخانی با تاکید بر کمک مردم در این بخش گفت: ما از مردم درخواست داریم تا در بحث غذادهی و تامین آذوقه برای این پرندگان یاری رسان باشند، حتی باقیمانده غذاهاشان را نیز می توانند برای پرندگانِ تالاب ببرند.

وی با اشاره به اینکه اهمیت موضوعِ حمایت سازمان های دولتی را نیز می طلبد، اظهار کرد: خوشبختانه محیط زیست تلاش خوبی در این چند وقت داشته است اما توقع از سایر سازمان ها چون جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نیز هست، زیرا تالاب میقان یک منطقه حفاظت شده و بعنوان منطقه ویژه گردشگری استان محسوب می شود.

چنین شرایطی در سال های گذشته کمتر دیده شده

آقاخانی با اشاره به اینکه چنین شرایطی در سال های گذشته کمتر دیده شده، تاکید کرد: در سال های اخیر چنین اتفاقی کمتر رخ داده و در صورت بروز نیز حجم تلفات بسیار کمتر از امسال بوده است.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی در جامعه برای ایجاد حساسیت این موضوع گفت: منطقه تالاب یکی از زیستگاه های مهم استان است که نیاز به معرفی بیشتر به مردم جهت مشارکت در حفظ و نگهداری آن و حمایت در موارد بحرانی چون بروز مشکلات اینچنینی دارد.

این روزها مشارکت مردم و سازمان ها می تواند کارنامه خوبی را برای حفاظت محیط زیست و حمایت از حیوانات در پرونده اراکی ها ثبت کند. پرونده ای که برگ هایش با کمک به پرندگان مهاجر گرفتار سفیدتر می شود تا بلکه در کنار تمام برگه های سیاهِ بی توجهی مسئولین و صنایع به آلودگی هوای اراک، گام هایی محکم باشد برای رسیدن به هوایی پاک آن هم در در آستانه هفته هوای پاک.

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گزارش: سمیه انصاری فر/ عکس: محمد وروانی فراهانی