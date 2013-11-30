پرندگان تالاب میقان اراک سوژه عکاسان کشور می شود

به گفته دبیر اولین جشنواره تالاب میقان اراک، این جشنواره با موضوع پرندگان مهمان در اراک برگزار می شود.

مجید نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی ظرفیت بالقوه و توانمند گردشگری در منطقه تالاب میقان و کویر میقان است.

وی ادامه داد: این جشنواره بستر لازم برای حضور عکاسان کشوری و استانی را در این منطقه فراهم و موجب می شود تا اذهان عمومی با این منطقه بکر آشنا شوند.

نوری گفت: عدم معرفی منطقه بکر کویر میقان و تالاب میقان در کشور باعث شده این منطقه زیبای گردشگری نتواند جایگاه واقعی خود را در حوزه گردشگری کشور پیدا کند.

دبیر اولین جشنواره ملی عکس تالاب میقان گفت: عکاسان کشوری و استانی می توانند آثار عکاسی خود را از آذر ماه تا پایان دی ماه به دبیرخانه ارسال کنند.

جشنواره ملی عکس تالاب میقان در سه بخش

نوری با بیان این که جشنواره ملی عکس تالاب میقان در سه بخش عکس حرفه ای، آماتور و کودکان برگزار می شود گفت: برگزاری جشنواره در سه بخش مذکور بستر را برای هنرنمایی تمام اقشار جامعه فراهم کرده از کسی که مجهز به تجهیزات عکاسی حرفه ای است تا کسی که با موبایل نسبت به ثبت طبیعت بکر منطقه اقدام می کند.

وی یادآور شد: سه زیستگاه نیزارها و تالاب، دریاچه نمک و منطقه کویر میقان محورهای عکاسی شرکت کنندگان در این مسابقه است.

دبیر جشنواره ملی عکس تالاب میقان اراک با بیان این که هر شرکت کننده می تواند تعداد 7 قطعه عکس را برای شرکت در مسابقه ارائه دهد افزود: عکسهای ارسالی توسط آقایان بهمن وفایی نژآد، مهرداد شریفی و محمد وروانی فراهانی سه داور جشنواره بررسی خواهد شد.

اهدای جایزه در بخشهای آماتور و کودکان نیز جوایز نقدی به برترین ها

نوری با تقدیر از هشت اسپانسر صنعتی این جشنواره گفت: اولین جشنواره ملی تالاب میقان توانست در حرکتی نو حمایت واحدهای صنعتی استان را در برگزاری یک حرکت فرهنگی جلب نماید.

وی با بیان این که اسپانسرهای این جشنواره جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان را تقبل کرده اند گفت: جوایز مسابقات در بخش حرفه ای شامل یک سکه تمام بهار آزادی برای نفر اول، نیم سکه بهار آزادی برای نفر دوم و ربع سکه بهار آزادی برای نفر سوم خواهد بود.

دبیر اولین جشنواره ملی تالاب میقان اراک یادآور شد: در بخشهای آماتور و کودکان نیز جوایز نقدی به برترین های هر بخش اهدا می شود.

نوری با بیان این که برگزاری اولین جشنواره ملی تالاب میقان اراک ایده تشکل مردمی کیمیای سبز اراک بوده به منظور معرفی این منطقه انجام شده گفت: متقاضیان این جشنواره آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در میدان دارایی- خیابان امام موسی صدر- روبروی کانون ریحانه ارسال کنند.

تالاب میقان اراک و پرندگان مهاجر

درناهای خاكستری هر ساله در اواخر مهر تا اواسط آبان ماه از موطن اصلی خود در سیبری به سمت مناطق ایران و آفریقا پر می گشایند و تالاب میقان اراك به عنوان زیستگاه موقت این پرنده تا بارش اولین برف زمستانه كه این پرندگان را راهی مناطق گرم جنوبی می كند مطرح است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی نیز با بیان اینکه، این پرندگان با آغاز بهار در مسیر برگشت كوچ سالانه نیز در زیستگاه های استان مركزی به ویژه تالاب میقان اراک اقامت موقت دارند گفت: حضور پرندگان مهاجر در این زیستگاه امن 5 برابر سایر زیستگاه هاست و بر اساس سرشماری پرندگان آبزی و كنارآبزی در استان مركزی دیماه امسال در سطح چهار زیستگاه آبی سد الغدیر ساوه، سد 15 خرداد دلیجان، سد كمال صالح شازند و تالاب میقان اراک انجام شد.

وجود گونه های ارزشمند پرندگان تحت حمایت بین المللی و ملی نظیر درنای معمولی، غاز خاكستری، اردك سرسبز، قیلوش، تنجه و اردك سرحنایی بیانگر اهمیت زیستگاهی پرندگان استان مركزی است كه برنامه های مدیریتی و حفاظتی خاصی در این حوزه تعریف و در حال اجرا است.

گفتنی است پس از داوری آثار اولین جشنواره ملی عکس تالاب میقان در پایان دی ماه، نمایشگاهی از آثار منتخب در نگارخانه فرهنگسرای آیینه اراک برپا می شود.