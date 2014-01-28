به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 18 کمیسیون تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در روز سهشنبه 8 بهمن ماه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه، گزارش تدوین الگوی مدل سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی از منظر روانشناختی ارائه شد.
در این گزارش، ضمن تأکید بر علمی بودن الگوی سبک زندگی بر شاخصههای دیگری مانند کاربردی بودن، انطباق این الگو با الزامات فرهنگی و اقتصادی کشور، چندوجهی و همه جانبه بودن، کلان نگر بودن الگوی مذکور اشاره شده است.
در بخش دیگری از این گزارش بر منوط بودن تمدن سازی نوین اسلامی به سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و تبعیت الگوی سبک زندگی از تعریف هر مکتب فکری به زندگی دنیوی و اخروی تأکید شده است.
در ادامه جلسه، اعضاء به بیان نظرات خود پرداختند که نقش اوقات فراغت و ورزش و سبک زندگی، جمع بندی و مطالعات بین رشتهای، تقویت نقش نهاد خانواده و تعلیم و تربیت در سبک زندگی تدوین روش تحقیق مناسب برای سبک زندگی و تقسیم بندی موضوعات سبک زندگی به کوتاه مدت و درازمدت و تدوین برنامه برای اصلاح کوتاه مدت برخی ناهنجاریها از اهم آن به شمار می رود.
در جلسه کمیسیون تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارش طرح تحقیقاتی الگوی سبک زندگی از منظر روانشناختی ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 18 کمیسیون تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در روز سهشنبه 8 بهمن ماه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
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