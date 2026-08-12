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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

ایری با قرارداد میلیون دلاری به پرسپولیس پیوست

ایری با قرارداد میلیون دلاری به پرسپولیس پیوست

مدافع تیم ملی فوتبال پس از کش و قوس های فراوان قراداد ۵ ساله با پرسپولیس امضا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از بررسی امور مرتبط با قرارداد داخلی دانیال ایری با باشگاه نساجی مازندران، پای میز مذاکره با باشگاه مازندرانی نشست و بالاخره با مدافع تیم ملی قرارداد امضا کرد.

ایری در حالی به پرسپولیس پیوست که قراردادش را برای ۵ سال بامداد امروز چهارشنبه امضا کرد.

مبلغ رضایت نامه این بازیکن نزدیک به ۱۳۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود اما در قرارداد او با پرسپولیس آمده است بابت فسخ باید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از سوی او یا باشگاه بعدی خواهانش پرداخت شود.

ایری قرار است از فردا پنجشنبه در تمرینات پرسپولیس نیز شرکت کند تا اینگونه در فصل بیست و ششم با پیراهن پرسپولیس در لیگ برتر ایران به میدان برود.

کد مطلب 6915030
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • جعفر IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      10 0
      پاسخ
      اینقدر به اندازه آدمها دست نزنیم.. الکی بزرگشون نکنیم

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