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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳

رسیدگی به پرونده جعل اسناد در شهرداری هندیجان در دستور کار قرار گرفت

رسیدگی به پرونده جعل اسناد در شهرداری هندیجان در دستور کار قرار گرفت

هندیجان - دادستان عمومی و انقلاب هندیجان گفت: رسیدگی قضایی به پرونده جعل اسناد در شهرداری هندیجان با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد احمدی چهارشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌ها و همچنین اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، موارد مشکوکی از مغایرت و دستکاری، همچنین جعل اسناد و مدارک شناسایی شد.

وی افزود: موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و پرونده‌ای برای بررسی ابعاد آن تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب هندیجان تصریح کرد: تحقیقات برای بررسی نحوه وقوع اقدامات، شناسایی افراد مرتبط، تعیین میزان خسارت احتمالی واردشده به بیت‌المال و روشن شدن همه ابعاد پرونده ادامه دارد.

احمدی با تأکید بر اینکه بیت‌المال خط قرمز دستگاه قضایی است، بیان کرد: با هرگونه فساد اداری، جعل اسناد و سوءاستفاده از موقعیت شغلی در صورت احراز جرم، قاطعانه طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی گفت: حقوق احتمالی تضییع‌شده بیت‌المال نیز با جدیت پیگیری و مطالبه می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب هندیجان بیان کرد: رعایت حقوق قانونی افراد و اصل برائت تا زمان تکمیل تحقیقات و صدور رأی قطعی مورد تأکید است.

احمدی افزود: اطلاعات تکمیلی پرونده پس از طی مراحل قانونی در صورت امکان، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6915387

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