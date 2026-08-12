رسیدگی به پرونده جعل اسناد در شهرداری هندیجان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد احمدی چهارشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌ها و همچنین اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، موارد مشکوکی از مغایرت و دستکاری، همچنین جعل اسناد و مدارک شناسایی شد.

وی افزود: موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و پرونده‌ای برای بررسی ابعاد آن تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب هندیجان تصریح کرد: تحقیقات برای بررسی نحوه وقوع اقدامات، شناسایی افراد مرتبط، تعیین میزان خسارت احتمالی واردشده به بیت‌المال و روشن شدن همه ابعاد پرونده ادامه دارد.

احمدی با تأکید بر اینکه بیت‌المال خط قرمز دستگاه قضایی است، بیان کرد: با هرگونه فساد اداری، جعل اسناد و سوءاستفاده از موقعیت شغلی در صورت احراز جرم، قاطعانه طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی گفت: حقوق احتمالی تضییع‌شده بیت‌المال نیز با جدیت پیگیری و مطالبه می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب هندیجان بیان کرد: رعایت حقوق قانونی افراد و اصل برائت تا زمان تکمیل تحقیقات و صدور رأی قطعی مورد تأکید است.

احمدی افزود: اطلاعات تکمیلی پرونده پس از طی مراحل قانونی در صورت امکان، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.