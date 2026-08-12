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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳

انتقاد جبران باسیل از سیاست دوگانه بیروت در برخورد با نیروهای مقاومت

انتقاد جبران باسیل از سیاست دوگانه بیروت در برخورد با نیروهای مقاومت

وزیر امورخارجه اسبق لبنان که اکنون نماینده پارلمان این کشور است، به شدت از سیاست دوگانه کشورش در قبال نیروهای مقاومت به ویژه حزب الله انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، جبران باسیل، نماینده پارلمان لبنان در حساب کاربری خود با انتقاد از عملکرد دولت این کشور نوشت: چگونه از دولت انتظار می‌رود از ارتش بخواهد با حزب‌الله و تروریسم مقابله کند، در حالی که قاتلان نیروهای ارتش را عفو می‌کند؟

باسیل هرچند مشخص نکرد که منظورش از عاملان قتل نیروهای ارتش کیست، اما به نظر می رسد که اشاره وی به پیش نویس قانونی باشد که دیروز در پارلمان لبنان درباره لغو حکم اعدام تصویب شد.

پارلمان لبنان دیروز پیش‌نویس قانون مربوط به لغو مجازات اعدام را پس از اصلاحات تصویب کرد.

عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان در پارلمان از لغو مجازات اعدام به یک گام تاریخی یاد کرد.

کد مطلب 6915320

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