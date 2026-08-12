کاخ سفید: ایران بهتر است توافق کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای در واکنش منفعلانه به اظهارات سردار محمدرضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، اعلام کرد: ایران بهتر است با آمریکا توافق کند، در غیر این صورت آن‌ها می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.

در حالی که رسانه‌های بین‌المللی همواره عبارت «چه خواهد شد» ترامپ را که ناشی از انفعال و سردرگمی سیاست خارجی آمریکا در پی تحولات شتابان منطقه است را به تمسخر می‌گیرند، کاخ سفید بار دیگر بدون رد استدلال ها و تهدیدات جمهوری اسلامی ایران در موضوع شکست آمریکا در جنگ افروزی علیه ایران به طرح این جمله بسنده کرد.

این اظهارات کاخ سفید در پاسخ به درخواست شبکه بی‌بی‌سی برای اظهارنظر درباره مصاحبه «سرتیپ محمد رضا نقدی»، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران صورت گرفت. نقدی در این مصاحبه که بی بی سی آن را «کم نظیر» توصیف کرد، گفت: «پیروزی در این جنگ با ماست؛ چرا که دو هدف اصلی آمریکا، یعنی از بین بردن حاکمیت و فروپاشی ایران، شکست خورده‌اند.»

وی افزود: «ما شاهد سردرگمی و حیرت در آمریکا هستیم؛ چرا که جنگ به جنگی بدون استراتژی تبدیل شده و ارتش آمریکا ضعیف‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کردیم.»

سردار نقدی همچنین توضیح داد که یکی از روش‌های بازدارندگی، طولانی کردن این جنگ است تا به دوره ریاست‌جمهوری بعدی در آمریکا برسیم.