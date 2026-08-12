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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان

آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان

کرمان- معاون استاندار کرمان از آغاز عرضه بنزین با نرخ تمام‌ شده پالایشگاهی به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۱ مردادماه، در ۲۰۴ جایگاه سوخت این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری هرندی، عصر چهارشنبه در تشریح جزئیات عرضه بنزین جدید در استان کرمان به خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبات ملی، در استان کرمان علاوه بر ۱۱۰ لیتر بنزین سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ۴۰ لیتر بنزین سهمیه استان کرمان در دو مرحله و به صورت دو سهمیه ۲۰ لیتری شارژ می‌شود که سهمیه دوم پس از تمام شدن سهمیه اول به افراد اختصاص می‌یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۰ مردادماه، بنزین بدون یارانه نیز در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان در دسترس ساکنان کرمان قرار می‌گیرد.

ذاکری هرندی، از آماده شدن کارت‌های جایگاه‌های سوخت در استان کرمان برای توزیع بنزین بدون یارانه خبر داد و تصریح کرد: طرح مدیریت سوخت در استان کرمان بر اساس تصمیمات ملی و ستاد سوخت کشور اجرا می‌شود.

وی همچنین از اختصاص ۸ لیتر سهمیه سوخت برای دستگاه‌های خدمت‌رسان، امدادی و انتظامی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت اعلام کرد.

کد مطلب 6915189

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    نظرات

    • کاظم نادری IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
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      خودرو گران بنزین ارزان جامعه را به نقطه بحرانی رسانده. انشالله هر دو قیمت آزاد بشه، قیمت خودروها باید نصف و کمتر بشه تا مردم خودرو نو سوار شوند.
    • ایرانی IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
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      قیمت بنزین واقعی کنید تا جلویی قاچاق گرفته بشه هم صرفه جویی میشه هم واردات ازاد کنید تا ماشینهای کم مصرف وارد بشه این ماشینهای اشغال داخلی که مصرف سوختشان شان زیاده

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