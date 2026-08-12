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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

یادداشت خداحافظی سالاری از سازمان تأمین اجتماعی

یادداشت خداحافظی سالاری از سازمان تأمین اجتماعی

مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی، با انتشار یادداشتی از کارکنان، جوامع کارگری، بازنشستگی، کارفرمایی و بیمه شدگان تحت پوشش تأمین‌اجتماعی، خداحافظی و طلب حلالیت نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، در یادداشت خود نوشت: اکنون که پس از ۲۲ ماه مأموریت در سازمان تأمین اجتماعی که همزمان با وقوع جنگ‌های دوازده روزه و رمضان بود، با اهتمام بی‌نظیر همکاران، حمایت‌های رئیس جمهوری و معاون اول، دولت و شرکای اجتماعی، نمایندگان مجلس و بالاخص رئیس مجلس که یاریگر و دلسوزانه پشتیبان مأموریت‌ها بودند، امروز حدفاصل سالروز رحلت نبی اکر(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع) بار سنگین و البته افتخارآمیز مسوولیت از دوش اینجانب برداشته شد. از همکاران گرانقدر، جوامع کارگری، بازنشستگی، کارفرمایی و بیمه‌شدگان خداحافظی و طلب حلالیت می‌نمایم.

سنگینی بار طرح‌های خروج از بحران ناترازی، بیمه متمرکز و شعب یکپارچه، سامانه رسیدگی به اسناد پزشکی(رسا)، پرونده سلامت الکترونیک بیمه شدگان، طرح عظیم تحول دیجیتال و خدمات غیرحضوری، اصلاحات ساختاری و چابک‌سازی و مجموعا ۳۲ برنامه ذیل طرح خروج از ناترازی و ۲۰ طرح تحول‌آفرین، در این ایام سختی‌های فراوانی برای همکاران ایجاد نمود و جنگ و حملات بی‌رحمانه دشمن نیز به رغم اتحاد و مقاومت بی‌نظیر ملت عزیز و شریف، امکان خدمات شایسته، درخور و حداکثری به بازنشستگان و بیمه شدگان را محدودتر از اهداف و انتظارات آن عزیزان و اینجانب نمود؛ بنابراین از این عزیزان خداحافظی و طلب حلالیت می‌نمایم.

اکنون با دغدغه مندی مشترک با شرکای اجتماعی، برای فعالیت علمی-پژوهشی به محل کار اصلی خود (به عنوان عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی) بازگشته و در فرصت حاصله، طرح‌ها، راحکارها و اقدامات برای خروج از بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و آنچه در این ۲۲ ماه بر این سازمان گذشت را محضر دلسوزان عرضه خواهم نمود.

با آرزوی عزت و سربلندی برای میهن عزیز

کد مطلب 6915221
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • من IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      26 6
      پاسخ
      خدمت صادقانه نبود
    • حقگو IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      2 0
      پاسخ
      درست و صادقانه کار کنید تا آخر کار مجبور به کسب حلالیت و این داستانا نشید
    • مجید دانائی فر IR ۰۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      3 19
      پاسخ
      درود بر شما، واقعا هر جایی که بودید منشأ خیر و برکت شدید. سپاس از زحمات و تلاش‌های وافر حضرتعالی
    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      4 16
      پاسخ
      خدمتشان کاملا صادقانه بود
    • حمید IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      15 6
      پاسخ
      زودتر باید می رفتی
    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      1 13
      پاسخ
      واقعا حیف شد سالاری مرد توانمندی بود
    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      13 1
      پاسخ
      خدا رو شکر بدترین سرپرست سازمان تامین اجتماعی در طول تاریخ ایشان بودند
    • صادق IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      9 2
      پاسخ
      اولین شرط مدیریت پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان و تامین منابع اون بود که نتونستی محقق کنی حلالت نمی کنم
    • IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      9 1
      پاسخ
      آه بازماندگان تامین اجتماعی پشت سرته
    • بازنشسته IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 1
      پاسخ
      اقای دکتر سالاری من بعنوان یک جز کوچک صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی از شما کمال تشکر دارم شما بسیار تلاش کردید در اوضاع به معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی رسید‌گی کنید ،تشکر فراوان هر جا هستید موفق باشید

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