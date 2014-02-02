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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

قرباني:

330 نفر از دانشجويان بسيجي در جشنواره قرآن و عترت شركت كرده اند/ شناسايي نخبگان و فعالان عرصه قرآن

330 نفر از دانشجويان بسيجي در جشنواره قرآن و عترت شركت كرده اند/ شناسايي نخبگان و فعالان عرصه قرآن

مشهد - خبرگزاري مهر: مسئول مركز قرآن و عترت سازمان بسيج دانشجويي كشور از شركت 330 نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشجويان بسيجي سراسر كشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحيم قرباني، ظهر يكشنبه در نشست خبري يازدهمين دوره جشنواره قرآن و عترت اظهار كرد: به منظور شناسايي نخبگان و فعالان عرصه قرآن و عترت مراكز آموزش عالي و زمينه سازي جهت انس بيشتر دانشجويان بسيجي با قرآن و مكتب حيات بخش اهل بيت (ع)  يازدهمين دوره جشنواره قرآن و عترت برگزار مي شود.

مرحله دانشگاهي با حضور 40 هزار دانشجو بسيجي برگزار شد

وي افزود: اين جشنواره در سه مرحله برنامه ريزي شد و آبان ماه جاري مرحله دانشگاهي با حضور 40 هزار دانشجو بسيجي در رشته هاي قرائت، حفظ، تواشيح، دعا خواني، دعا خواني، مداحي، سخن وري، دكلمه خواني و مقاله نويسي برگزار شد.

مسئول مركز قرآن و عترت سازمان بسيج دانشجويي كشور تصريح كرد: رشته قرائت، حفظ، كتبي به صورت مشترك ميان شركت كنندگان خواهر و برادر، رشته سخن وري و دكلمه خواني ويژه خواهران و رشته تواشيح، مداحي و دعاخواني ويژه برادران اجرا مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه همه ساله محوريت جشنواره ائمه اطهار هستند، افزود: امسال نيز جشنواره قرآن و عترت با محوريت امام حسن عسگري (ع) برگزار مي شود.

قرباني عنوان كرد: مرحله استاني اين جشنواره در آذرماه و اواسط دي ماه در ميان 32 استان كشور برگزار شده و نفرات اول هر رشته به مرحله نهايي راه يافتند.

شركت 330 نفر از دانشجويان در جشنواره قرآن و عترت

مسئول مركز قرآن و عترت سازمان بسيج دانشجويي كشور از شركت 330 نفر از دانشجويان در جشنواره قرآن و عترت دانشجويان بسيجي سراسر كشور خبر داد و افزود: مراسم افتتاحيه اين مراسم 9 صبح 14 بهمن ماه جاري با حضور ودود حيدري رئيس سازمان بسيج دانشجويي كشور و آيت الله علم الهدي امام جمعه مشهد برگزار مي شود.

وي بيان كرد: همزمان با اين جشنواره نشست مسئولان بسيج دانشجويي نواحي كشور و نشست مسئولين قرآن و عترت دانشجويي كشور نيز برگزار مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه محل برگزاري رشته هاي برادران در دانشگاه علوم اسلامي رضوي و خواهران در سالن زائرسراي محمد رسول الله است، تصريح كرد: 20 نفر از داوران بين المللي و ممتاز كشور اين رقابت ها را داوري مي كنند.

فعاليت در عرصه ترويج مهدويت و حفظ قرآن كريم

سازمان بسيج دانشجويي در عرصه هاي متعددي اعم از عرصه سازندگي، فرهنگي، سياسي و علمي در كشور فعاليت مي كند و يكي از دغدغه ها و اولويت هاي اين سازمان ارتقا سطح معنوي و اخلاقي و ايجاد فضاي معنوي و ديني در مراكز آموزش عالي است.

قرباني با بيان اينكه طرح ولايت يكي از برنامه هايي است كه از سوي سازمان بسيج دانشجويي كشور برگزار مي شود، عنوان كرد: در عرصه حفظ قرآن كريم، ترويج مهدويت، نشريه، سايت قرآني و هيئات مذهبي نيز اين سازمان فعاليت هاي متعددي را انجام داده است.

گفتني است، يازدهمين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان بسيجي سراسر كشور 14 الي 16 بهمن ماه در دانشگاه علوم اسلامي رضوي برگزار مي شود.

کد مطلب 2226994

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