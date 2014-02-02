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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۴

معوقه‌های فرهنگیان شهر تهران واریز شد

معوقه‌های فرهنگیان شهر تهران واریز شد

مشاور مدیر کل و سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران در شرایطی از پرداخت معوقه‌های فرهنگیان شهر تهران تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 13 بهمن ماه خبر داد که تعدادی از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران در تماس با خبرگزاری مهر نسبت به پرداخت نشدن مطالباتشان انتقاد کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در شرایطی خبر از پرداخت معوقه فرهنگیان می دهد که حامد حبیبی یکی از معلمان شهر تهران در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کرد: بر خلاف تمام قول های داده شده هنوز هیچ کدام از معوقه های ما از اردیبهشت ماه پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: حتی امروز -13 بهمن- نیز حساب بانکی خود را چک کردم که باز هم خبری از پرداخت مطالبات نبود.

مهدی. ب، یکی دیگر از معلمان نیز از عدم پرداخت معوقه های فرهنگیان خبر داده و گفته است: هنوز هیچ پولی به حساب ما پرداخت نشده است و هر بار که به اداره آموزش و پرورش منطقه مراجعه می کنیم آنها به ما وعده پرداخت می دهند.

اما مسعود ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معوقه های معلمان حق التدریس شهر تهران برای اردیبهشت و خرداد ماه برای برخی از مناطق ریخته شده و مناطقی که هنوز معوقه های خود را دریافت نکرده اند، تا پایان وقت اداری امروز 13 بهمن ماه به حسابشان واریز می شود.

وی درباره پرداخت معوقه های مهرماه معلمان توضیح داد: پرداخت مطالبات فرهنگیان در اختیار آموزش و پرورش شهر تهران نیست و بنا بر قول های معاون مالی و برنامه ریزی وزیر آموزش و پرورش ما نیز به فرهنگیان اعلام می کنیم.

به گفته ثقفی چنانچه وزارتخانه تامین اعتبار لازم را انجام دهد، معوقه های فرهنگیان حق التدریس برای مهر ماه نیز تا هفته آینده پرداخت خواهد شد.

 

کد مطلب 2227180

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