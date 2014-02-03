اولویت دولت یازدهم کارآفرینی برای جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر دوشنبه در سفر یک روزه به قزوین با نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفتگو کرد.

واعظی در این دیدار اظهار داشت: با توجه به فشارها و مشکلاتی که دشمنان با تحریم ها به کشور اعمال می کنند تلاش دولت یازدهم بر این است که مردم در کمال آرامش و همراه با امید زندگی کنند.

وی بیان کرد: امیدواریم مردم نیز با دولت همکاری کرده و بی شک رهنمودهای مقام معظم رهبری از مهمترین اولویت های دولت تدبیر و امید است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: اولویت دولت برای مردم کارآفرینی و ایجاد اشتغال است که جزء مهمترین دغدغه های دولت محسوب می شود تا بتوانیم نگرانی اشتغال را در جوانان برطرف کنیم.

واعظی تاکید کرد: با همکاری همه جانبه مردم و مسئولان ارائه برنامه های مدون و تلاش مضاعف، ایجاد امید و نشاط در مردم توسط دولت یازدهم سرلوحه برنامه ها قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: سیاست قطعی دولت کمک به اقشار محروم و نیازمند جامعه بوده که در این زمینه رییس جمهور نیز تاکیدات بسیاری را داشته اند.

واعظی اظهارداشت: این دولت تمام سعی و تلاش خود را به پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب و در چهارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری در عرصه بین المللی انجام خواهد داد.

ولایت پذیری، ایجاد روحیه خودباوری و خود اتکایی مهمترین دستاورد اجتماعی انقلاب اسلامی است

امام جمعه قزوین نیز در ادامه این دیدار ضمن گرامیداشت دهه فجر گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با هدایت و رهبری امام خمینی (ره) در 22 بهمن سال 57 پیروز شد و این انقلاب پدیده‌ای بی‌نظیر در میان حرکت‌ها و انقلاب‌‌های بزرگ دنیا به شمار می‌رود.

آیت‌الله هادی باریک‌بین افزود: ولایت پذیری، ایجاد روحیه خودباوری و خود اتکایی به صورتی بارز و شکوهمند در بین آحاد جامعه مهمترین دستاورد اجتماعی انقلاب اسلامی ایران در سطح داخلی جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: تامین حقوق همه‌جانبه افراد و توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم از دیگر دستاوردهای اجتماعی انقلاب اسلامی ایران است.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت تدبیر و امید در راستای رفع مشکلات مردم ابراز کرد: این ملت بصیر و هوشیار و وفادار به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری در تمام صحنه‌ها حضوری فعال و تأثیرگذار داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اضافه کرد: مردم امسال نیز همانند سال‌های گذشته باشکوه‌ در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می‌کنند.

آیت الله باریک‌ بین حفظ کرامت مردم را مهم دانست و عنوان کرد: اسلام برای مسلمانان عزت و کرامت قرار داده و باید تلاش کنیم این حقوق مردم و کرامت آن‌ها حفظ شود.

این مسئول اظهار امیدواری کرد و گفت: امیدوارم دولت، مجلس و مردم با همدلی و وحدت با عزت و حکمت و مصلحت بتوانیم این کشور را به سوی رشد و تعالی رهنمون کنیم.