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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۳

با وجود بارش برف؛

تمامی قطارها به مسیر خود ادامه می‌دهند

تمامی قطارها به مسیر خود ادامه می‌دهند

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد: با وجود بارش برف و برودت هوا کليه قطارها با تلاش بي وقفه مأمورين راه آهن به سير خود ادامه مي‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه آهن در اطلاعيه اي اعلام کرد: با وجود بارش سنگين برف و سختي حرکت در مسيرهاي تردد؛ با همت و تلاش بي‌وقفه بخش خصوصي و پرسنل راه آهن کليه قطارها به سير خود ادامه خواهند داد.

در اين اطلاعيه آمده است: با وجود سردي و برودت هوا که منجر به بسته شدن راه هاي مواصلاتي و سختي تردد در مسيرهاي جاده اي شده است؛ با همت و تلاش بي وقفه بخش خصوصي و پرسنل راه آهن در حال حاضر کليه قطارها به سيرخود ادامه مي دهند و قطاري از سيستم حذف نخواهد شد.

راه آهن همچنين در اين اطلاعيه درخصوص احتمال بروز تاخير در زمان سير برخي قطارها به دليل شرايط جوي پديد آمده از هموطنان و مسافران عذرخواهي و اعلام کرد با وجود بارش سنگين برف و سختي تردد، هيچ يک از قطارها از سيستم حذف نشده است و همکاران راه آهن و بخش خصوصي با تلاش مستمر خود مي‌کوشند تا بهترين و با کيفيت ترين خدمات را به متقاضيان ارايه کنند.

کد مطلب 2229016

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