به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه آهن در اطلاعيه اي اعلام کرد: با وجود بارش سنگين برف و سختي حرکت در مسيرهاي تردد؛ با همت و تلاش بي‌وقفه بخش خصوصي و پرسنل راه آهن کليه قطارها به سير خود ادامه خواهند داد.



در اين اطلاعيه آمده است: با وجود سردي و برودت هوا که منجر به بسته شدن راه هاي مواصلاتي و سختي تردد در مسيرهاي جاده اي شده است؛ با همت و تلاش بي وقفه بخش خصوصي و پرسنل راه آهن در حال حاضر کليه قطارها به سيرخود ادامه مي دهند و قطاري از سيستم حذف نخواهد شد.



راه آهن همچنين در اين اطلاعيه درخصوص احتمال بروز تاخير در زمان سير برخي قطارها به دليل شرايط جوي پديد آمده از هموطنان و مسافران عذرخواهي و اعلام کرد با وجود بارش سنگين برف و سختي تردد، هيچ يک از قطارها از سيستم حذف نشده است و همکاران راه آهن و بخش خصوصي با تلاش مستمر خود مي‌کوشند تا بهترين و با کيفيت ترين خدمات را به متقاضيان ارايه کنند.