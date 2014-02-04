30 پروژه عمرانی شهرستان دامغان همزمان افتتاح و به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان ظهر سه شنبه در آئین افتتاح و بهره برداری از 30 پروژه شهرستان دامغان در تالار اجتماعات دانشگاه پیام نور دامغان ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: حمایت و پشتوانه مردم و به رهبری معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را رقم زد.

محمد وکیلی افزود: یکی از موضوعاتی که منجر به ایجاد انقلاب اسلامی ایران شد را بروز بی عدالتی، سهل انگاری و ظلم های بی روا رژیم شاهنشاهی بر علیه ملت مظلوم بود.

وی تصریح کرد: ملت ایران با اتکا به خداوند رحمان و با حمایت از امام (ره) در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و لحظه ای از اهداف خود در مقابل دشمنان کوتاه نیامدند.

مسئولان به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند

رئیس شورای تأمین استان سمنان به بحث انرژی هسته ای نیز اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان بدانند نرژی هسته ای ایران حضور پرشور مردم در صحنه و تبعیت بی چون و چرای آن از رهبری است.

وی یادآور شد: ما به دستاوردهای ملت ایران و جوانان مان در تمامی بخش ها افتخار می کنیم و لحظه ای از ادامه فعالیت در عرصه های علمی، آموزشی و فرهنگی کوتاه نخواهیم آمد.

وی به بحث تعهدات مسئولان در قبال مردم اشاره داشت و افزود: مسئولان باید در مقابل تعهداتی که به مردم می دهند پاسخگو باشند و آنرا عمل کنند و اعتماد خود را به مردم با انجام تعهدات تقویت کنند.

ایجاد دانشکده داروسازی دامغان باید اجرا شود

نماینده عالی دولت در استان سمنان با تاکید بر اینکه همه ما برای خدمتگزاری به مردم آمده ایم خاطر نشان ساخت: مردم نباید برای انجام کارهای خود به دنبال مسئولان باشند بلکه مسئولان باید در ارائه خدمات به مردم از یکدیگر سبقت بگیرند و کارهای آنان را به امروز و فردا موکول نکنند.

وکیلی با انتقاد از رویکرد معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر به صرفه نبودن ایجاد و راه اندازی دانشکده داروسازی در دامغان اظهار داشت: با چه حقی باید قولی که به مردم در دوره مدیریت قبلی مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و دولت گذشته داده شد را با عنوان اینکه طرح به صرفه نیست ملغی کنیم و به تعهدات خود عمل نکنیم.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم های مسئولان در اجرا یا عدم اجرا طرح و پروژه ها باید کارشناسی باشد اضافه کرد: بدون نظر کارشناسی نمی توانیم هر حرفی که موجب ناراحتی مردم و بدبینی آنان به مسئولان می شود را بیان کنیم.

اجرای طرح هادی روستایی در تمام روستاهای دامغان تا پایان سال 93

استاندار سمنان به بحث توسعه روستاها نیز پرداخت و افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان باید طرح هادی روستایی را تا پایان سال 93 در روستاهای این شهرستان کاملاً اجرا کند.

وکیلی اظهار داشت: یکی از برنامه های ما مسئولان این است که نسبت به ارائه خدمات در روستاها بی توجه نباشیم و با این کار خود مانع مهاجرت روستائیان به شهرها شویم اگر امکانات و خدمات در روستاها فراهم شود روستائیان ما هرگز به شهر مهاجرت نخواهند کرد.

وی بر ایجاد اشتغال در روستاها برای جذب جوانان بیکار تاکید کرد و گفت: مسئولان نباید از این موضوع غافل شوند و در اختصاص اعتبارات لازم برای بهره برداری از منابع روستاها توجه ویژه کنند.

ضرورت تقویت نقش محصول استراتژیک پسته در اقتصاد منطقه

رئیس کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه شهرستان دامغان را با محصول پسته آن می شناسند افزود: پسته به عنوان یک محصول مهم و استراتژیک در بخش کشاورزی باید بتواند اقتصاد منطقه را متحول کند.

وکیلی ضمن ابراز تاسف از کاهش 61 درصد بارندگی سطح استان سمنان طی سال جاری نسبت به سال قبل این امر را نوعی تهدید و بحران دانست و خاطر نشان ساخت: صرفه جویی باید ملاک همه مردم استان خصوصا در بخش کشاورزی باشد.

وی همچنین از ایجاد نیروگاه برق در دامغان خبر داد و افزود: این طرح پس از واگذاری موقت زمین از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و موافقت اداره کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان اجرا می شود.

شهرستان دامغان دارای عالمان دینی فراوانی است

استاندار سمنان با اشاره به موقعیت و امتیازهای شهرستان دامغان گفت: حوزه های علمیه دامغان به عنوان کارخانه های انسان سازی، عالمان بزرگی را تربیت و به جامعه تحویل داده اند.

وی گفت: شهرستان دامغان با تربیت افرادی شایسته و ممتاز امروزه در 17 نقطه کشور دارای امام جمعه است که تربیت شدگان حوزه علمیه دامغان هستند و این امر یک امتیاز و افتخاری بزرگ برای منطقه به حساب می آید.

اسلامی بودن بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران است

امام جمعه دامغان نیز در این آئین اسلامی بودن را شاخصه مهم انقلاب ایران دانست و اظهار داشت: امام راحل با ورود به ایران نور، عظمت و اقتدار را به ارمغان آورد.

حجت الاسلام سید محمود ترابی افزود: ما باید به آن چه می اندیشیم به دستورات اسلامی عمل کنیم و به آن مقید باشیم.

وی خاطر نشان ساخت: اگر واقعاً می خواهیم به مردم و شهدای انقلاب بدهکار نباشیم فقط باید به اسلام بنگریم.

مسئولان در نگهداری از بیت المال دقت کنند

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان با تاکید بر اینکه مقام و پست رفتنی است اضافه کرد: آن چه که برای ما می ماند اخلاق، رفتار و کردار ما است که در نزد خداوند باقی خواهد ماند.

ترابی به امتیازات ارزنده و شایسته امام (ره) پرداخت و افزود: یکی از ویژگی های امام (ره) زهد، تقوا بود و آنهم برای خدا بود و از هیچکس هم ترس و واهمه ای نداشت.

وی یادآور شد: بیت المال در دست مسئولان امانت است و نباید حیف و میل شود و باید امکانات برای مردم و دیگر نسل ها منتقل و به خوبی از آن استفاده شود.

پایه دولت یازدهم بر اساس اعتدال چیده شد

امام جمعه دامغان با بیان اینکه پایه دولت یازدهم براساس اعتدال گذاشته شد و دولت نیز با همین شعار بر روی کار آمد افزود: این دولت باید عدالت را در اجرای طرح و پروژه ها بکار گیرد.

ترابی افزود: دولت باید در حل مشکلات شهرستان ها گام بردارد و مشکلات مردم را در بخش های مختلف کاهش دهد.

وی گفت: امیدواریم که مسئولان نسبت به حل مشکلات بهداشتی و درمانی و نسبت به تعهد خود در ایجاد و راه اندازی دانشکده داروسازی داده شد عمل و با این حرکت خود مردم را امیدوار کنند.

استاندار سمنان در بدو ورود به شهرستان دامغان با حضور در گلزار شهداء این شهر با قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ شهدای انقلاب و 8 سال دفاع مقدس ادای احترام و یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

شهرستان دامغان در 8 سال دفاع مقدس 615 شهید، یک هزار و 600 جانباز و 32 آزاده تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

شهرستان دامغان 12 شهید و دو جانباز برای پیروزی شکوهمند انقلاب تقدیم کرده است.

دیدار با جانباز 70 درصد سید محمود طباطبائی و خانواده شهید والامقام سردار محمد علی مشهد در شهر امیریه از دیگر برنامه های سفر یک روزه استاندار سمنان به شهرستان دامغان بود.

استاندار سمنان و هیئت همراه همچنین جایگاه سی ان جی شهید داوود الموسوی و پروژه های شهرداری و ساختمان آموزشی آموزشکده کشاورزی امیرآباد را نیز افتتاح و از شرکت کارا سازه متین (کویر خودرو) و مجتمع عظیم فولاد کویر و پروژه تقاطع غیر همسطح امیریه نیز بازدید و در جریان روند پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرار گرفتند.

در جریان سفر یکروزه استاندار سمنان به شهرستان دامغان مدیران دفتر فنی، امور اجتماعی و روابط عمومی استانداری، جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی، امام جمعه و مسئولان شهرستان دامغان حضور داشتند.