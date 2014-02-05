آخرین وضعیت سند آمایش آموزش عالی/ تصویب در کمیته تحول نظام آموزشی

محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت سند آمایش آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: سند آمایش آموزش عالی در کمیته تحول نظام آموزشی که مدیریت آن با دکتر عارف و در دبیرخانه شورا مستقر بود، به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این سند هنوز در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نرسیده است.

به گفته این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به اینکه 11 تن از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو کمیته تحول نظام آموزشی هستند این سند هم ممکن است در صحن شورا شامل 20 درصد تغییر شود.

کی نژاد، خاطرنشان کرد: پس از آنکه در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت تا 15 روز مهلت اعتراض داده می شود و پس از گذشت این مدت در صورت عدم اعتراض به تصویب می رسد.

به گزارش مهر، سند آمایش آموزش عالی در دولت گذشته به منظور توسعه رشته ها و ظرفیتها، متناسب سازی پذیرش و سنجش تدوین شد.