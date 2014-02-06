غلظت آلاینده های هوای اراک به 4برابر حد مجاز رسید

امیرانصاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آمارمرکز پایش آلاینده های هوای اراک، غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد درساعت 12 ظهرامروز به 180 واحد رسید.

وی با بیان اینکه روند افزایشی میزان غلظت دی اکسید گوگرد در هوای اراک از طلوع خورشید و صبح آغاز شده افزود: دلیل آن استقرار ایستایی هوا به دلیل سرمای زیاد و استفاده نیروگاه حرارتی شازند از مازوت به جای گاز است.

وی شاخص استاندارد سنجش این آلاینده را 37 واحد اعلام کرد و گفت: با توجه به نقش مستقیم آلایندگی نیروگاه شازند بر هوای اراک نامه ای برای معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای اجرایی شدن تعهدات وزارتخانه های نیرو و نفت برای برقراری سوخت گاز ازنیمه بهمن امسال ارسال شده است.

تا پایدار بودن هوا این وضعیت ادامه داشته باشد

انصاری ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از افزایش غلظت دی اکسید گوگرد در هوای اراک ناشی از تردد خودروهای مردم است همکاری رانندگان در ممانعت از خودروهای تک سرنشین و استفاده از خودروهای درون شهری عمومی ضروری است.

انصاری پیش بینی کرد: تا پایدار بودن هوا این وضعیت ادامه داشته باشد و میزان غلظت آلاینده در ساعات آینده افزایش پیدا کند.

وی با توجه به خطرات استنشاق گازدی اکسید گوگرد به تاثیرات نامطلوب افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق در هوای اراک به گروه های جمعیتی آسیب پذیر نظیر کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران دارای نقص سیستم ایمنی توصیه کرد که این افراد در صورت امکان از حضور در فضاهای باز شهری خودداری کنند.



اراک یکی از هشت شهر آلوده کشور است که از ابتدای امسال تا کنون 103 روز آلوده را سپری کرده است.