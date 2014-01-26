پخش نمک و ماسه در خیابان هوای اراک را به شرایط ناسالم رساند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: غلظت آلاینده ذرات گرد و غبار در هوای شهر اراک در ساعت 11 روز جاری به 150 میکروگرم بر متر مکعب رسیده که بیانگر شرایط ناسالم و هشدار هوا است.

امیر انصاری با بیان اینکه با توجه به افزایش تردد خودروها در عصر امروز روند افزایشی آلایندگی پیش بینی می شود اظهارداشت: علت این آلودگی هوا پخش مخلوط نمک و ماسه در سطح معابر اراک است.

وی ادامه داد: شهرداری اراک در چندروز گذشته به علت مقابله با یخبندان مخلوط نمک و ماسه را در سطح خیابانها و معابر پخش کرده است و امروز این ماسه ها تولید گرد و غبار و آلودگی کرده است.

وی تصریح کرد: شهر اراک به دلیل شرایط خاص اقلیمی در فصول سرد زمستان با پدیده وارونگی دما مواجه است و وجود نمک و شن در معابر و تردد خودروها همراه با حاکمیت این پدیده موجب نگاهداشت الودگی در فضای شهری می شود.



















